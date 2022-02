कब्रिस्तान में महिला के ऊपर गिरा कब्र पर लगा 900 किलो का पत्थर! बेटे के सामने तड़प-तड़पकर हुई मौत

दुर्घटनाएं कभी भी, कहीं भी हो जाती हैं. कोई भी दुर्घटना का हिस्सा बन जाता है. कई बार तो लोगों के साथ ऐसी हैरान करने वाली चीजें घट जाती हैं जिसे जानकर ही रूह कांप जाती है. ऐसा ही कुछ हाल ही में एक अमेरिकी महिला के साथ हुआ जो अपने बेटे के साथ कब्रिस्तान (American woman dies in cemetery in front of son) में सफाई का काम कर रही थी. उसके ऊपर 900 किलो की समाधि-शिला (900 kg headstone fell on woman) गिर गई जिसके नीचे दबकर उसकी मौत हो गई.

ये हैरान करने वाली घटना अक्टूबर 2021 में न्यूयॉर्क सिटी (New York City) में हुई. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक 53 साल की एलवीरा नवारो (Elvira Navarro) अपने बेटे एंथनी रोसालेस (Anthony Rosales) के साथ (Baron Hirsch Cemetery) की सफाई कर रही थीं. वो एक कब्र के पास साफ-सफाई कर रही थीं जब अचानक उनके ऊपर एक बड़ा पत्थर गिर पड़ा. ये वो पत्थर था जो कब्रों के ऊपर लगाया जाता है जिसमें मरने वालों की डीटेल लिखी रहती है.

महिला पर 900 किलो का पत्थर गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई. (फोटो: Facebook)

पत्थर के नीचे दबकर महिला की हुई मौत

900 किलो का पत्थर गिरने से वो बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थीं. उन्हें तुरंत ही रिचमंड यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर ले जाया गया जहां उनकी मौत कुछ देर बाद हो गई. इसके बाद महिला के परिवार ने बैरोन हर्श सिमेट्री पर केस करने का निर्णय लिया जो अभी तक जारी है. मैनहैटल सुप्रीम कोर्ट में एक नेगलिजेंस लॉसूट फाइल कर दिया गया है.

मानसिक दर्द से गुजर रहा बेटा

परिवार ने कब्रिस्तान के मालिकों पर ये इल्जाम लगाया है कि उन्होंने कब्रिस्तान की देखरेख पर कभी पैसे ही नहीं खर्च किए जिसके कारण महिला के साथ ये हादसा हो गया. महिला के बेटे एंथनी ने कोर्ट में कहा कि अपनी आंखों के सामने मां को मरते हुए देखना उसके लिए बेहद दर्दनाक था. वो अब काफी ट्रॉमा और मानसिक उलझनों से गुजर रहा है. परिवार ने लॉ सूट 11 फरवरी को फाइल किया है. जानकारी के अनुसार महिला और उसका बेटा एक थर्ड पार्टी कंपनी की तरफ से कब्रिस्तान की साफ-सफाई का काम कर रहे थे.