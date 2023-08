Most inconvenient store in the world: अगर कोई दुकान 393 फीट की ऊंचाई पर हो, तो क्या आप वहां सामान लेने जाएंगे. शायद ‘हां’ कहने से पहले आप सौ बार सोचेंगे. लेकिन ऐसी ही एक दुकान चीन में है, जोकि 393 फीट की ऊंचाई पर एक चट्टान पर लटकी हुई हैं. यह दुकान लोहे के क्लैपों की मदद से उस पहाड़ से टांगी गई है. वेबसाइट ‘इनसाइडर’ की एक रिपोर्ट में इस स्टोर को दुनिया की ‘सबसे असुविधाजनक’ दुकान बताया गया है. अपनी अनोखी लोकेशन के कारण इस स्टोर की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

कहां स्थित है यह दुकान

यह दुकान चीन के हुनान प्रांत में स्थित है. लड़की से बनी हुई, यह दुकान एक पहाड़ पर टंगी हुई है. जिस पर से शिनिउझाई नेशनल जियोलॉजिकल पार्क में पर्वतारोहियों स्नैक्स वगैराह खरीदते हैं. क्लाइम्बर्स को इस दुकान से बोतल बंद पानी और स्नैक्स वगैराह मिल जाता है. चीन के ‘सीसीटीवी मीडिया आउटलेट’ के मुताबिक, किसी भी समय बॉक्सनुमा इस दुकान के अंदर केवल एक ही वर्कर तैनात रहता है.

इस स्टोर की तस्वीरों भी ट्विटर पर @gunsnrosesgirl3 हैंडल ने शेयर किया है. तस्वीरें शेयर होने के बाद से उन्होंने कई लोगों का ध्यान खींचा है.

ट्विटर पर पोस्ट किए जाने के बाद से उन तस्वीरों को 9 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. शेयर को 7 हजार से ज्यादा लाइक्स भी मिल चुके हैं. कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में इस स्टोर पर अपने-अपने रिएक्शन शेयर किए हैं.

इस स्टोर के बारे में क्या कह रहे हैं लोग

एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ‘यह एक ही समय में पागलपन और अविश्वसनीय है.’ दूसरे यूजर ने कमेंट किया कि, ‘इसके पीछे के कारण की कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन यह आश्चर्यजनक है.’ तीसरे ने कहा, ‘यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे जीवन की हर चुनौती में हमेशा एक अवसर होता है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न लगे.’ इस तरह के कमेंट्स के साथ लोगों ने 393 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस दुकान को लेकर अपनी हैरानी को जाहिर किया.