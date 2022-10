जब फोन देखते-देखते सड़कों पर निकल गए लोग, हो गए खतरनाक हादसों के शिकार! वीडियो हो रहा वायरल

लॉस एंजेलिस काउंटी शेरिफ्स (LA County Sheriffs) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो के जरिए पुलिस लोगों को ये समझाना चाहती है कि फोन चलाते (using phone while walking) वक्त चलना या गाड़ी चलाना (girl using phone met with accident) कितना खतरनाक हो सकता है.











