एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस को एलन मस्क के रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजेगी कंपनी! स्पेस में शूट होगा वीडियो

पोर्न इंडस्ट्री (Porn Industry) अपने दर्शकों के लिए हमेशा ऐसा कंटेंट बनाना चाहती है जिससे उनके व्यूर्स बढ़ें. इसी दिशा में एक पोर्न कंपनी (Porn Company) ने बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है. कंपनी ने सोचा है कि वो अंतरिक्ष में अपनी एक पोर्न एक्ट्रेस (Porn Actress to go in space) को भेजेगी और स्पेस में ही एडल्ट वीडियो (Adult Video shoot in space) शूट करेगी. इसके लिए पोर्न कंपनी, एलन मस्की (Elon Musk) की कंपनी स्पेस एक्स (Space X) के एक स्पेस प्रोग्राम (Space Programme) का सहारा लेगी.

नाफ्टी (Nafty) एक सोशल प्लेटफॉर्म और एडल्ट कंटेंट क्रिएटर्स (Adult Content Creators) का एंटरटेनमेंट हब है. इस कंपनी ने पोर्न के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए एक अनोखा कदम उठाने का फैसला किया है. कंपनी इस फिराक में है कि वो पोर्न एक्ट्रेस लेक्सी लुना (Lexi Luna) को रॉकेट के जरिए स्पेस में भेजेगी जहां पोर्न वीडियोज (Porn Video shoot in space) शूट किए जाएंगे. इसके लिए नाफ्टी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के प्राइवेट पैसेंजर प्रोग्राम (Private Passanger Programme) का सहारा लेगी. अपने इस निर्णय को पूरा करने के लिए कंपनी लेक्सी को एक टिकट दिलाने में जुटी है जिसके सहारे में स्पेस एक्स के अगले अंतरिक्ष प्रोग्राम के जरिए स्पेस में जा सकें. कंपनी की ओर से कहा गया है कि वो लेक्सी के अंतरिक्ष जाने के ड्रीम को पूरा करना चाहती है और वहां लेक्सी से एडल्ट वीडियो भी शूट कराना चाहती है. आपको बता दें कि लेक्सी, नाफ्टी आर्ट्स की एम्बैसेडर हैं.

एलन मस्की की कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट से अंतरिक्ष में जा सकती हैं लेक्सी लूना (फोटो: Twitter/@Teslarati)

नाफ्टी के सीईओ रॉब केमिनीफी ने डेली स्टार से बात करते हुए कहा- “अब जब आम जनता के पास स्पेस में जाने के विकल्प मौजूद हैं तो हम चाहते हैं कि नाफ्टी को भी अंतरिक्ष में ले जाएं. इसके लिए हम लेक्सी लूना को भेजना चाहते हैं.” आपको बता दें कि एडल्ट फिल्मों में काम करने से पहले लेक्सी एक टीचर थीं और उनका फेवरेट विषय खगोल-विज्ञान ही था. सीईओ ने कहा- “लेक्सी ही इस ट्रिप के लिए सबसे अच्छा विकल्प हैं क्योंकि उन्हें स्पेस एडवेंचर से प्यार है.” गौरतलब है कि लेक्सी लुना पोर्न इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं. सोशल मीडिया पर उनके लाखों दीवाने हैं. इंस्टाग्राम पर जहां उन्हें 48 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं वहीं उनके कई फैन पेज भी हैं जिनकी फॉलोइंग काफी ज्यादा है.