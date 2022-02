एडल्ट इंडस्ट्री में काम करने वाली महिला ने किया प्रोफेशन से जुड़ा खुलासा; फैन ने की थी घिनौनी फरमाइश

एडल्ट इंडस्ट्री (Adult industry) में काम करने वाली औरतों की जिंदगी कैसी होती है इसका अंदाजा तो सिर्फ वही लगा सकती हैं. कोई मजबूरी में ये काम करता है तो किसी को जबरदस्ती इसमें ढकेल दिया जाता है. फिर औरतों को ऐसे-ऐसे लोग मिलते हैं जो उनसे विचित्र तरह की मांग करने लगते हैं. हाल ही में एक एडल्ट इंडस्ट्री से जुड़ी महिला ने अपने प्रोफेशन से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे किए.

केंटकी (Kentucky, America) की रहने वाली 20 साल की पैमेला कार्मेन (Pamela Carmen) एक स्ट्रिपर (Stripper harsh truth) के तौर पर काम करती हैं. हाल ही में डेली स्टार वेबसाइट से बात करते हुए पैमेला ने बताया कि स्ट्रिपर का जॉब कितना मुश्किल है. मगर इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात जो पैमेला ने बताई वो है लोगों की हैरान करने वाली फरमाइशें.

लोग करते हैं चौंकाने वाली मांग

पैमेला ने कहा कि उनके अभी तक के छोटे से करियर में उन्हें काफी विचित्र क्लाइंट्स (Stripper reveal weird request from clients) मिले हैं जो अजीबोगरीब सिफारिश करते हैं. उन्होंने बताया कि एक शख्स ने उसे सिर्फ स्टेज पर बैठे रहने के लिए 75 हजार रुपये ऑफर किए थे. जब पैमेला मान गईं और स्टेज पर सिर्फ बैठी रहीं तो शख्स ने उसे वो रुपये दे भी दिए. इसके अलावा उन्होंने एक बेहद घिनौने अनुभव का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि एक बार एक क्लाइंट ने उन्हें वीआईपी डांस के लिए बुक किया और उससे कहा कि अगर वो दुनिया में किसी एक महिला की पूजा करना चाहेंगे तो वो पैमेला ही होगी. इसके बाद शख्स ने उसके कान का खोट खाने (Man wanted to lick ear wax of stripper) की और पैर के अंगूठे पर लगे पसीने को टेस्ट करने की सिफारिश कर दी. महिला ने डेली स्टार से बात करते हुए कहा कि ये मांग सुनकर उसके होश उड़ गए थे.

पैमेला ने किया था अपनी कमाई का खुलासा

कुछ वक्त पहले पैमेला ने अपनी कमाई के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया था. उन्होंने कहा कि कभी वो एक रात में 3 हजार रुपये तक कमाती हैं तो एक रात में हजारों रुपये तक कमाई हो जाती है. मगर कई रातें ऐसी भी बीतती हैं जब वो एक रुपये भी नहीं कमा पातीं तब उन्हें क्लब से उधार लेना पड़ता है. उन्होंने बताया कि ये आसान काम नहीं है, और पैसे कमाने का हमेशा भरोसा नहीं होता है. पैमेला ने कहा कि वो अन्य महिलाओं को ये बताना चाहती हैं कि अगर वो इस प्रोफेशन में घुस रही हैं तो उससे पहले इसकी अच्छी और बुरी बातें जान लें. पैमेला ने अपने प्रफेशन के बारे में भी खुलासा किया था.