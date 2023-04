सालों-साल अंगूरों को यूं ताजा रखते थे अफगानी, मिट्टी के बर्तन में करते थे सील! प्राचीन तरीके का वीडियो वायरल

इंसानों को आज के वक्त में लगता है कि उन्होंने बड़े-बड़े आविष्कार कर के बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. पर सच तो ये है कि प्राचीन वक्त के लोग हमसे ज्यादा होशियार थे क्योंकि वो अभाव में भी अनोखे आविष्कार कर पाते थे. पुराने समय में फ्रिज नहीं हुआ करता था, फिर लोग खाने को कैसे ताजा रख पाते होंगे? इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जो पुराने वक्त में अंगूर (Grapes preservation technique) को सालों-साल ताजा रखने तरीका बता रहा है. इसे देखकर आप समझ जाएंगे कि हम क्यों प्राचीन लोगों की होशियारी की तारीफ कर रहे हैं.

ट्विटर अकाउंट @TheFigen_ पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें अंगूरों को ताजा (How to keep grapes fresh) रखने के प्राचीन तरीके के बारे में बताया गया है. वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया- “अंगूर को संरक्षित करने की ये टेक्नीक प्राचीन अफगानिस्तान की है जहां अंगूरों को मिट्टी के बर्तन में रखकर सील कर दिया जाता था. इस तरह वो एक साल और कई बार सालों-साल ताजा बने रहते थे.”

अंगूरों को ताजा रखने का खास तरीका

इस वीडियो में आपको एक ठेले पर ढेरों मिट्टी के गोल उपले जैसे नजर आएंगे. देखने पर आपको वो गोबर के कंडे ही लगेंगे पर वो मिट्टी से बने उपले हैं. उन्हें जब शख्स बीच से तोड़ता है तो वो दो भाग में किसी बर्तन की तरह खुल जाते हैं और उनके अंदर अंगूरों का गुच्छा रखा नजर आता है. मिट्टी से ही बर्तन को सील कर दिया जाता है जिससे अंदर हवा नहीं जाती है.

वीडियो हो रहा है वायरल

इस वीडियो को 49 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि ये काफी अनोखी तकनीक है. वहीं एक ने कहा कि पहले आप इसे चखिए, फिर कोई और खाएगा. एक ने कहा कि ये काफी होशियारी वाला आइडिया है. एक ने कहा कि ये प्लास्टिक में पैक करने से ज्यादा अच्छा है.