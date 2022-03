VIDEO: फ्लाइट में रो-रोकर नाक में दम कर रहा था बच्चा, मदद को आगे आई एयर होस्टेस, लोग कर रहे तारीफ

अक्सर जब माता-पिता अपने छोटे बच्चों के साथ यात्रा (travelling with baby in plane) करते हैं तो उन्हें एक समस्या होती है, वो ये कि बच्चे यात्रा के दौरान रोते बहुत हैं. कई बार तो परिजन उनका ध्यान बांटने में कामयाब होते हैं मगर कई बार उन्हें चाहे जितने समझा-बुझा लो, प्यार कर लो, बच्चे नहीं चुप होते. ऐसा ही कुछ हाल ही में एक फ्लाइट पर हुआ जब एक छोटा बच्चा रोने लगा. तब एक एयर होस्टेस (Air hostess consoles baby on flight) ने जो किया वो तारीफ के काबिल है.

अपने सकारात्मक वीडियोज के लिए फेमस इंस्टाग्राम अकाउंट गुड न्यूज मूवमेंट (Good News movement) ने हाल ही में एक बेहद प्यारा वीडियो अपने अकाउंट पर शेयर किया है जो वायरल हो रहा है. वीडियो में फ्लाइट के अंदर एक एयर होस्टेस छोटे बच्चे को अपनी गोद (Air hostess carrying baby viral video) में लेकर उसे बहलाते हुए नजर आ रही है. आसपास बैठे लोग भी उसे देख रहे हैं जबकि महिला बेहद प्यार और ममता के भाव से बच्चे को अपनी गोद में ली हुई है.

एयर होस्टेस ने गोद में लेकर बच्चे को सुलाया

वीडियो के साथ कैप्शन में बताया गया है कि ये पूरा मामला है क्या. आपको बता दें कि ब्राजील (Brazil) से क्यूइबा जा रही फ्लाइट पर एक बच्चा रोने लगा तो एयर होस्टेस ने उसे कुछ स्टिकर लाकर दे दिए जिससे वो शांत हो जाए. मगर जब वो नहीं माना तो उसने प्लास्टिक के ग्लास उसे दे दिए जिससे वो खेल सके. फिर भी चुप ना होने पर माता-पिता परेशान हो रहे थे तब एयर होस्टेस आई और उसने बच्चे को गोद में ले लिया. फिर वो उसे धीरे-धीरे थपकी देकर सुलाने लगी. हैरानी की बात ये थी कि बच्चा कुछ ही देर में सो भी गया.

लोगों ने वीडियो पर दिया कमेंट

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को 22 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया है. एक शख्स ने लिखा कि माता-पिता कितने निश्चिंत हुए होंगे, वीडियो देखकर अच्छा लगा. एक ने लिखा कि बच्चे को चिपकाने से फ्लाइट अटेंडेंट को भी अच्छा लगा होगा. उससे उसकी चिंताएं दूर हुई होंगी. एक ने लिखा कि फ्लाइट अटेंडेंट बेहद नेक दिल है, भगवान उसे ढेरों खुशियां दे. हर कोई फ्लाइट अटेंडेंट की तारीफ कर रहा है. कुछ लोग तो ये अंदाजा लगा रहे हैं कि जरूर एयर होस्टेस भी एक मां होगी तभी वो इतनी आराम से बच्चे को सुलाने में कामयाब हो पाई.