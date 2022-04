प्राइवेट जेट में यात्रा के दौरान क्या करते हैं लोग? एयर होस्टेस ने खोल दिया हैरान करने वाला राज़

आपने फिल्मों में या हकीकत में भी देखा होगा कि बड़े-बड़े सेलिब्रिटी प्राइवेट जेट में यात्रा करते हैं. कुछ इन विमानों को किराय पर लेते हैं जबकि कुछ तो इन्हें खरीद ही लेते हैं. यात्री विमानों से अलग, प्राइवेट जेट में यात्रा करने वाला व्यक्ति आम आदमी तो नहीं ही होता. ऐसे में इन विमानों के अंदर होने वाली चीजें भी आम नहीं हो सकतीं. हाल ही में एक एयर होस्टेस (Air hostess reveals truth about private jet) ने इस राज से पर्दा उठा दिया कि प्राइवेट जेट के अंदर यात्रा करने वाले लोग क्या करते हैं और फ्लाइट अटेंडेंट्स (Flight attendant tell what people do in private planes) को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार एक फ्लाइट अटेंडेंट ने हाल ही में एक्सप्रेस न्यूज वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में बताया कि वो प्राइवेट जेट और लक्जरी प्लेनों में बतौर एयर होस्टेस काम करती है. बिना नाम का खुलासा किए एयर होस्टेस ने कई ऐसी बातें बताईं जो लोगों को नहीं पता होतीं. उसने बताया कि जो लोग प्राइवेट जेट (What people do in private planes) को यात्रा के लिए बुक करते हैं उनकी सालाना आमदनी करोड़ों में होती है क्योंकि सिर्फ लंदन से ग्लास्गो जाने वाली प्राइवेट जेट को रेंट (Rent of private jet) पर लेने का खर्च 13 लाख रुपये से ज्यादा है.

महिला ने बताया प्राइवेट जेट का अपना अनुभव

महिला ने बताया कि कई बार काफी अजीबोगरीब लोगों के साथ उसे यात्रा करनी पड़ी है. उसने बताया कि एक बार वो एक यूट्यूबर के साथ यात्रा कर रही थी और इस बात से हैरान हो गई कि एक यूट्यूबर इतने पैसे कैसे कमा सकता है. इसके अलावा, महिला ने बताया कि वो एक बार एक यात्री और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ अमेरिका में यात्रा कर रही थी. उसके बाद वो यूरोप पहुंचे जहां शख्स की दूसरी गर्लफ्रेंड आ गई जिसके साथ उसने यात्रा की. महिला ने बताया कि लोग अपने पार्टनर को प्राइवेट जेट में धोखा भी देते हैं. पायलट ने पहले से महिला को इस बारे में जानकारी दे दी थी नहीं तो वो पूछ बैठती कि पुरानी लड़की कहां गई. महिला ने बताया कि उसे इस बात से बड़ी ही हैरानी हुई.

एयर होस्टेस ने अपने अनुभवों को शेयर करते हुए बताया कि एक बार कुछ लोग प्राइवेट जेट से अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे. ऐसे में उन्होंने शराब सर्व करने को कहा. महिला हैरान हो गई क्योंकि उसने ये सोचकर शराब नहीं सर्व की थी कि वो लोग किसी की मौत के अंतिम पलों में शामिल होने जा रहे हैं. उसने बताया कि कई बार परेशान करने वाले यात्री मिल जाते हैं जो अजीबोगरीब हरकतें भी करते हैं मगर आमतौर पर लोग प्राइवेट जेट से पार्टी करने या फिर मीटिंग आदि के लिए जाते हैं जो अच्छा बर्ताव करते हैं.