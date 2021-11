शराब पीने से नींद पर पड़ता है असर, लोगों को ज्यादा आते हैं बुरे सपने! जानकारों ने किया चौंकाने वाला दावा

कई लोगों का मानना है कि जब रात में नींद ना आए तो शराब पी लेने चाहिए उससे नींद अच्छी आने लगती है. वहीं कई लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उन्हें शराब पीने के बाद ही चैन की नींद आ पाती है. पर इन दावों में कितनी सच्चाई है. क्या वाकई शराब और अच्छी नींद (Alcohol Cause Poor Sleep and Nightmares) के बीच सीधा संबंध है? हाल ही में कुछ जानकारों ने इसका खुलासा किया है जो काफी चौंकाने वाला है. उनके अनुसार शराब और नींद का संबंध (Alcohol and Sleep Relation) तो है मगर वो अच्छा नहीं होता है. शराबी व्यक्ति के सपने काफी अलग और अजीबोगरीब होते हैं.

मैट्रेस कंपनी ओटी के स्लीप एक्सपर्ट्स ने शराब पीने वालों से जुड़ा एक ऐसा दावा किया है जिसे जानकर कोई भी हैरान हो सकता है. द सन वेबसाइट से बात करते हुए एक्सपर्ट्स (Sleep Experts views on alcohol and sleep) ने बताया कि जब आप रात को ज्यादा शराब पी लेते हैं तब आपको चैंन की नींद नहीं आती. आपके नींद की गुणवत्ता काफी खराब होती है.

शराब अचानक छोड़ने के बाद सपने रहते हैं याद

जानकारों ने कहा कि जब लोग शराब पीना बंद कर देते हैं तो खून में एल्कोहल का लेवल (Blood Alcohol Level) कम हो जाता है. इससे आपकी नींद कच्ची हो जाती है और थोड़ी सी हलचल से भी नींद खुल सकती है. मगर जैसे ही इंसान नींद की उस स्टेज पर पहुंचता है जिसमें सपने आना शुरू हो जाते हैं वैसे ही इंसान को अपने सपने सोकर उठने के बाद भी याद रह सकते हैं. स्लीप एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोने और उठने के बीच के इस पल के बाद आपको सपने निश्चित रूप से याद रहते हैं.

शराब की मात्रा ज्यादा होने से आते हैं बुरे सपने

उन्होंने बताया कि दूसरी ओर जब शरीर में शराब की मात्रा ज्यादा होगी तब नींद कम आएगी, सपने याद नहीं रहेंगे और डरावने सपने ज्यादा आएंगे. शराब पीने के बाद दिमाग अपने आसपास से उतनी ही चीजें देखेगा और मेमोरी में फीड करेगा मगर वो नशे की वजह से धुंधले से होंगे इसलिए सपने भी उसी तरह के आएंगे. जानकारों ने ये भी बताया कि अगर कोई शख्स इमोशनल ड्रिंकर है. यानी उमड़ते दुख को काबू में करने के लिए शराब पी रहा तो उसके दुख के कारण सपने में और भी ज्यादा विस्तृत और डरवाने रूप ले सकते हैं.