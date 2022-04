अप्रवासी ने जीती 2 करोड़ रुपयों की लॉटरी, पहचान पत्र ना होने के कारण नहीं मिली फूटी कौड़ी!

हर इंसान चाहता है कि उसे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और उसके पास बेहिसाब दौलत आ जाए. मगर ऐसा मुमकिन नहीं है. काफी मेहनत करने के बाद भी लोगों को वो सफलता या शोहरत हाथ नहीं लगती जो वो चाहते हैं. हाल ही में एक शख्स के साथ उल्टा हुआ. उसे बेहद आसानी से शोहरत तो मिली पर वो उसे हासिल (immigrant won lottery cannot claim due to lack of ID) नहीं कर पाया. जो भी इस बारे में सुन रहा है, वो हैरान रह जा रहा है.

ऑडिटी सेंट्रल न्यूज वेबसाइट ने इस हैरान करने वाले मामले के बारे में बताया है. रिपोर्ट के अनुसार एल्जीरिया (Algeria) का रहने वाला एक शख्स बेल्जियम (Belgium) में अप्रवासी बनकर रह रहा था. वो बेल्जियम की पोर्ट सिटी जेब्रूज (Zeebrugge) में एक दुकान से लॉटरी खरीदने गया. ये शहर शरणार्थियों और अप्रवासियों के लिए ट्रांजिट पॉइंट का काम करता है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

कागज ना होने के कारण नहीं मिल सके लॉटरी के रुपये

रिपोर्ट के मुताबिक 28 साल का लॉटरी विजेता एक अप्रवासी था और उसके पास कोई भी आधिकारिक कागज या पहचान पत्र नहीं था. वो बेल्जियम में बिना किसी कागज, सामान या किसी चीज के आया था. दूसरी तरफ, बेल्जियम नेशनल लॉटरी का ये नियम है कि अपने इनाम पर दावा करने से पहले लोगों को अपनी पहचान की पुष्टि करनी पड़ती है. एएफपी न्यूज एजेंसी से बात करते हुए शख्स के वकील ने कहा कि उसका क्लाइंट एक अवैध स्थिति में फंस गया है. ऐसे में वो लोग शख्स के परिवार से एल्जीरिया में संपर्क करेंगे और उनसे जरूरी कागज मंगाने की कोशिश करेंगे जिससे उसकी पहचान साबित हो सके. शख्स ने अपने दोस्तों को लॉटरी का पैसा लेने के लिए दुकान में भेजा था मगर उसका चेहरा पहले कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था. ऐसे में दोस्तों को एक दिन की जेल हो गई क्योंकि दुकानदार को लगा कि वो ठग हैं जो पैसे एंठने आए हैं.