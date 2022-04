समुद्र किनारे नजर आया एलियन की तरह दिखने वाला रहस्यमयी जीव, 'इंसान जैसे मुंह' को देख दंग हुए लोग

दुनिया में कई ऐसे विचित्र प्राणी हैं जिनके बारे में जानकर लोग दंग हो जाते हैं. मगर कई ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में जानकारों (Weird creatures of the world) को भी अच्छे से नहीं पता है. जब ऐसे प्राणियों के बारे में पता चलता है तो हर किसी के होश उड़ जाते हैं. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के एक बीच पर ऐसा रहस्यमयी जीव (Mystery creature spotted on Bondi Beach, Australia) देखने को मिला है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया. सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि इस जीव का मुंह इंसान की तरह दिखाई देता है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में सिडनी (Sydney) के बॉन्डी बीच में बीते 5 अप्रैल को जब लोग टहलने निकले थे तो उन्हें समुद्र किनारे ये जीव नजर आया. ड्रू लैंबर्ट (Drew Lambert) नाम के शख्स ने वेबसाइट से बात करते हुए बताया कि बीच पर उसकी नजर बीच पर एक पत्थर पर गई. मगर उसके मुंह था और हाथ. मुंह उसका इंसानी मुंह (Creature with human like mouth spotted on beach) की तरह दिख रहा था. उसने फोटो खींची और रेडिट पर शेयर की.

लोगों ने समझ लिया एलियन

एक शख्स ने सबसे नजदीक का अंदाजा लगाया. उसने कहा कि ये एक कॉफिन रे मछली है. लोगों ने शख्स की बात पर सहमती जताते हुए कहा कि जिंदा कॉफिन रे को छूना बहुत खतरनाक है क्योंकि उनके अंदर से बिजले के करेंगे निकलते हैं. ऐसे करेंट के कारण ही उन्हें नंबफिश कहते हैं. कई लोगों ने तो जीव को एलियन समझ लिया और उसे दूसरी दुनिया का प्राणी बता दिया. यूं तो ये लोगों का अंदाजा मात्र है मगर किसी को नहीं पता कि वो जीव कौन सा था.