रास्ता खोजते-खोजते महिला को गूगल अर्थ पर दिख गया एलियन? चलती कार की पिछली सीट पर नजर आई विचित्र चीज

एलियन्स को लेकर दुनिया में भले ही कुछ लोग कहते रहें कि वो सिर्फ कोरी कल्पना है, पर ऐसी कई घटनाएं हो जाती हैं जो लोगों को हैरान कर देती हैं और मानने पर मजबूर कर देती हैं कि एलियन्स वाकई होते हैं और दूसरे ग्रह के वो जीव धरती पर भी रह रहे हैं. ताजा मामला अमेरिका से जुड़ा है जहां एक महिला को गूगल मैप (Google Maps) में विचित्र चीज दिखी जिसे देखकर उसे लगा कि एलियन्स (Alien in car on Google Earth) वाकई मौजूद हैं.

न्यूज18 हिन्दी की सीरीज ‘Aliens Existence’ के तहत हम आपके लिए लेकर आते हैं एलियन्स जुड़े अमेजिंग फैक्ट्स (Amazing facts about aliens) और खबरें जो लोगों को चौंका देती हैं. आज हम बता रहे हैं एक महिला के बारे में जिसने दावा किया है कि उसने कार में एलियन को बैठे देखा है. डेली स्टार वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के मेन में रहने वाली 45 साल की क्रिस्टल पैटर्सन (Crystal Patterson) को गूगल अर्थ के मैप पर ऐसी चीज नजर (woman spotted alien like creature in car) आ गई जिसे देखकर उसके होश उड़ गए.

महिला कुछ और तलाश रही थी जब उसका ध्यान कार पर गया. (फोटो: Google/Triangle News via Daily Star)

महिला का दावा, कार में नजर आया एलियन!

45 साल की महिला ने बताया कि वो मेन के मेपलटाउन में एक गैराज में लगी सेल की जगह तलाश रही थी जब उसी के पास से गुजर रही रोड पर उसका ध्यान गया. महिला ने देखा कि रोड पर एक कार जा रही है जिसका ड्राइवर निर्वस्त्र है. जब उसने कार पर जूम किया तो पिछली कार में बैठी कोई विचित्र चीज नजर आई जो ना ही इंसान जैसी लग रही थी और ना ही किसी जानवर की तरह. महिला डर गई और उसने इस फोटो को शेयर किया और लोगों से पूछा कि आखिर वो क्या है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

युवती द्वारा रिश्ता ठुकराने पर लड़के को कद्दू देते हैं लड़कीवाले! जानें शादी की विचित्र मान्यता का कारण आगे देखें…

लोगों ने भी किये विचित्र दावे

जिस भी व्यक्ति ने उसे देखा, हैरान हो गया. एक ने कहा कि इसमें सोचने की बात ही नहीं, ये एलियन ही है. वहीं एक ने कहा कि आखिर उसे ये चीज नजर कैसे आ गई. तो महिला ने दोबारा अपनी सफाई में बताया कि वो सिर्फ सेल का रास्ता खोज रही थी जब उसकी नजर इस कार पर गई. कुछ लोगों ने ये भी दावा किया कि वो कोई बच्चा हो सकता है जो फैंसी ड्रेस कंप्टीशन के लिए तैयार हुआ है.