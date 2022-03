स्कूल के स्विमिंग पूल में तैरने जा रहे थे बच्चे, अचानक पानी के अंदर नजर आया खौफनाक मगरमच्छ!

दुनिया में कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे टीवी पर देखें या फिर सामने से, आपको उनसे एक जैसा ही डर लगता है. इन जानवरों में शामिल है मगरमच्छ. मगरमच्छ (Crocodile) के बारे में सोचकर ही किसी की भी रूह कांप सकती है. ऐसे में सोचिए कि अगर वही मगरमच्छ उस स्विमिंग पूल (Alligator spotted in American school’s swimming pool) में दिख जाए जिसमें आप तैरने के लिए उतरने वाले हैं तो आपकी क्या हालत होगी? ऐसा ही कुछ हाल में अमेरिका के कुछ छात्रों के साथ हुआ जब उनके स्कूल के स्विमिंग पूल में एक छोटा मगरमच्छ (Small alligator in swimming pool) दिख गया.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के फ्लोरिडा (Florida, America) में स्थित मॉन्टवर्डे एकेडमी स्कूल में एक चौंकाने वाली घटना घटी. यहां बच्चे स्विमिंग पूल में तैरने की प्रैक्टिस करने वाले थे जब अचानक उनकी नजर पानी में तैरती हुई एक चीज पर गई. पहली नजर में तो वो नहीं समझ पाए कि पानी में क्या है मगर ध्यान से देखने पर उन्हें पता चल गया कि पानी के अंदर एक खौफनाक मगरमच्छ (Crocodile in swimming pool before students went for practice) है.

पुलिस ने मगरमच्छ को निकाल एक तालाब में डाल दिया. (फोटो: Lake County Sheriffs Office/SWNS)

स्कूल के स्विमिंग पूल में मिला मगरमच्छ

यूं तो ये काफी छोटा मगरमच्छ था मगर ऐसे जीव चाहे छोटे हों या बड़े, डर एक समान ही लगता है. जैसे ही स्कूल प्रशासन ने मगरमच्छ देखा उन्होंने तुरंत ही पुलिस को फोन कर दिया. लेक काउंटी शेरिफ ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार 3 फुट को एलिगेटर को निकालने के लिए डिप्टी ब्राउन्सबर्गर और डिप्टी फॉस्ट स्कूल पहुंचे थे. दोनों ने एक हुक का इस्तेमाल कर के मगरमच्छ को पूल के कोने तक खींचा और फिर उसे पकड़कर उसके मुंह पर इलेक्ट्रिक टेप चिपका दिया.

पुलिस ने मगरमच्छ को तालाब में छोड़ा

अधिकारियों ने साफ किया कि ना तो मगरमच्छ से किसी को कोई नुकासन पहुंचा, और ना ही मगरमच्छ को नुकासन पहुंचाया गया. टेप चिपकाने के बाद उसे बड़े ही ध्यान से पास के एपोपका तालाब ले जाया गया जहां उसे आजाद कर दिया गया. सोशल मीडिया पर पुलिस की एक फोटो काफी चर्चा में है जिसमें वो मगरमच्छ को हाथों से पकड़े नजर आ रहे हैं. फ्लोरिडा फिश और वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन कमिशन के अनुसार स्कूल में जो मगरमच्छ आया वो इतना छोटा था कि वो किसी के लिए भी खतरनाक नहीं साबित होता. रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोरिडा में मगरमच्छ दिखना आम बात है. यहां 13 लाख तक मगरमच्छ रहते हैं.