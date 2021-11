महिला ने ब्रश से की सफाई तो इंसानों की तरह 'मुस्कुराने' लगा मगरमच्छ! सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

जानवरों के अंदर भी इंसानों जैसी ही भावनाएं छिपी होती हैं. उन्हें भी दुख होता है, खुशी होती है और दर्द भी होता है. सोशल मीडिया पर आपको जानवरों की इन्हीं भावनाओं को दिखाते कई वीडियोज (Cute Animal Videos) दिख जाएंगे. जो आपको हैरान भी करेंगे और गुदगुदाएंगे भी. इन दिनों ऐसा ही एक वडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला छोटे मगरमच्छ की सफाई करती नजर आ रही है. ब्रश से साफ करने पर मगरमच्छ इंसानों की ही तरह मुस्कुराने (Alligator Smiling Video) लगता है.

इंस्टाग्राम पर ‘द रेप्टाइल जू’ (The Reptile Zoo) नाम के अकाउंट ने हाल ही में मजेदार वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक छोटा मगरमच्छ है जिसका नाम कोकोनट है. इस मगरमच्छ को जू कीपर महिला ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है. वीडियो में महिला कहती है कि जानवर को कई चीजों से एलर्जी है इसलिए नहाने के बाद उसे ब्रश से साफ किया जाता है. जैसे ही महिला ने ब्रश से धीरे-धीरे उसकी चमड़ी पर रगड़ना शुरू किया वैसे ही एलिगेटर ने अपना मुंह खोल दिया और आंखें बंद कर लीं जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो मुस्कुरा (Crocodile Looks Like Smiling While Getting Cleaned) रहा है. यूजर्स भी मगरमच्छ को हंसता (Smiling Crocodile) देखकर दंग हैं. जानवर को देखकर लग रहा है कि उसे एलबिनिस्म है जिसमें शरीर में मेलनिन की कमी से स्किन सफेद हो जाती है. हालांकि इस बारे में वीडियो में कुछ भी नहीं बताया गया है.

जे ब्रीवर हैं ‘द रेप्टाइल जू’ के मालिक

आपको बता दें कि ‘द रेप्टाइल जू’ अमेरिका (America) के जू कीपर (Zoo Keeper Video) जे ब्रीवर (Jay Brewer) का है. इंस्टाग्राम पर उनकी काफी फैन फॉलोइंग है और जू के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट को 50 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. अपने अकाउंट पर जे जानवरों के साथ कई वीडियोज शेयर करते हैं. इन वीडियोज में उनका रेंगने वाले प्राणियों के प्रति प्यार दिखायी देता है. कभी जहरीले सांपों के साथ तो कभी खतरनाक मगरमच्छ के साथ या फिर बड़ी सी छिपकली के साथ उनके वीडियो काफी पॉपुलर होते हैं.

पहले भी वायरल हो चुका है मकड़ी के साथ खतरनाक वीडियो

कुछ दिन पहले जे ने एक वीडियो शेयर किया था जो काफी चौंकाने वाला था. जे के मुंह में एक बड़ी टैरेंट्यूला मकड़ी (Tarantula Spider in Zoo Keeper Mouth) नजर आ रही है. हैलोवीन त्योहार के मौके पर उन्होंने वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उनके मुंह के अंदर एक मकड़ी रहती है और जैसे ही वो मुंह खोलते हैं वैसे ही मकड़ी उनके मुंह से बाहर निकल आती है.