60 साल की शहरी महिला को हो गया 30 साल छोटे आदिवासी शख्स से प्यार! शादी रचाने के बाद जंगल में बसाया घर

कहते हैं, प्यार अंधा होता है, उसे धर्म, जाति, रूप, रंग या फिर उम्र दिखाई नहीं देती. आपने कई ऐसे कपल्स के बारे में सुना होगा जिनकी उम्र में काफी फर्क है मगर वो एक दूसरे के साथ बेहद खुश हैं. इन दिनों एक अमेरिकी महिला के इसी वजह से चर्चे हैं मगर उसका प्यार दूसरों से काफी अलग है. पहला ये कि महिला अपने 30 साल छोटे व्यक्ति (60 year old woman married 30 year old man) से प्यार कर शादी रचा चुकी है और दूसरा ये कि वो शख्स शहर में रहने वाला नही, बल्कि एक आदिवासी (old American woman married African tribesman) है जो जंगली इलाके में रहता है.

डेली स्टार वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार कैलिफोर्निया (California, USA) की डेबोरा (Deborah) 60 साल की हैं और उनके 3 बच्चे हैं. उनकी बड़ी बेटी टिफनी 32 साल की है, छोटी बेटी रॉयस 30 साल की है और बेटा शेरिक 27 साल का है. महिला को अपनी छोटी बेटी के उम्र के एक शख्स से प्यार (Old woman fell in love with Maasai tribal man) हो गया और हैरानी इस बात की है कि उसे प्यार हुआ भी तो घर से 14 हजार कीलोमीटर दूर रहने वाले एक आदिवासी से.

30 साल छोटे युवक से हो गया प्यार

रिपोर्ट के अनुसार डेबोरा अपनी छोटी बेटी के साथ अक्टूबर 2017 में अफ्रीका के देश तंजानिया घूमने गई थीं. वो एक दिन ज़ानज़ीबार बीच पर टहल रही थीं जब उन्हें तंजानिया की आदिवासी जनजाति मसाई (Maasai tribe) के दो लोग दिखे. उन्होंने कभी मसाई लोगों को नहीं देखा था तो उन्होंने उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहा. उनमें से एक शख्स का नाम था साइटोटी बाबू जो 30 साल का था. उसे डेबोरा पहली नजर में ही पसंद आ गईं. साइटोटी मसाई जनजाति का था मगर पूरी तरह जंगल में नहीं रहता था. उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर था. उसने डेबोरा को अपना नंबर दिया और कहा कि वो उसे फोटो भेज दे. जब तक डेबोरा अफ्रीका में रहीं, तब तक साइटोटी उनसे मिलता रहा और उनके अमेरिका लौटने पर बहुत निराश भी हुआ.

दोनों ने कर ली शादी

वो रोज उन्हें फोन करता और धीरे-धीरे उसने अपने प्यार का इजहार कर के डेबोरा को शादी का प्रस्ताव दे दिया. डेबोरा को भी वो पसंद आने लगा था तो उन्होंने अपने बच्चों से इसके बारे में पूछा जिन्होंने इस रिश्ते के लिए मंजूरी दे दी. तब वो दिसंबर 2017 में तंजानिया गईं और वहां मसाई तौरतरीके से शादी कर ली. जुलाई 2022 में उन्होंने कानूनी शादी भी कर ली और अब दोनों तंजानिया में ही साथ रहते हैं. बिजली और पानी के अभाव में भी डेबोरा खुशी से रहती हैं और उनका कहना है कि साइटोटी उनसे बहुत प्यार करता है. हालांकि, लोग अक्सर सोशल मीडिया पर दोनों को ट्रोल करते हैं और उन्हें उसकी दादी कह देते हैं. कई लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने साइटोटी को गोद लिया.