कंघी से बार-बार झाड़ने पर भी नहीं सीधे होंगे बच्चे के बाल! विचित्र सिंड्रोम के कारण हमेशा रहते हैं खड़े

अमेरिका के जॉर्जिया (Georgia, America) में रहने वाला करीब 2 साल का लॉकलैन सैंपल्स (Locklan Samples) विचित्र सिंड्रोम (rare syndrome in which hair are uncombable) से ग्रसित है. मगर चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि बच्चे को सिंड्रोम उससे उसकी जान पर कोई खतरा नहीं है.











Follow us on