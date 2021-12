शादी के दिन चक्कर खाकर गिरी दुल्हन, उठते ही उल्टी करने को झुकी तभी पास खड़े बच्चे ने कर दिया सत्यानाश!

शादी का दिन दूल्हा-दुल्हन के लिए जितना खुशी का दिन होता है उतना ही थका देने वाला भी बन जाता है. तैयारियों से लेकर अलग-अलग रिवाजों और जश्न में डूबे रहने के कारण लड़का-लड़की बुरी तरह से थक जाते हैं. इसलिए कमजोरी मेहसूस करना या थकान लगना आम बात है पर हाल ही में एक थकी हुई दुल्हन के साथ शादी वाले दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसका पूरा दिन (Wedding Day Fail of Bride) बर्बाद हो गया. एक तरफ वो चक्कर खाकर गिर पड़ी (Bride Passed out on Wedding Day) तो दूसरी तरफ उसके कपड़े का छोटे बच्चे ने सत्यानाश (Boy pooped on Bride’s Wedding Gown) कर दिया.

अमेरिका की रहने वाली हॉली लिनिया (Hollee Lynnea) टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर फेमस हैं. hollinator1424 नाम से उनका अकाउंट भी अच्छे खासे व्यूज बटोर लेता है. युवती की खूबसूरती के लोग दीवाने हैं. द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में हॉली अपने बॉयफ्रेंड संग शादी के बंधन में बंधीं मगर उस दिन उनके साथ कुछ ऐसा हो गया जिससे वो दिन उनकी जिंदगी का सबसे खराब दिन बन गया.

हॉली लिनिया और उनके बॉयफ्रेंड (फोटो: Tiktok)

ईसाई धर्म के अनुसार शादी कर रहा था कपल

रिपोर्ट के मुताबिक हॉली और उनके बॉयफ्रेंड ने कोर्ट में जाकर शादी की और उसके बाद जश्न में डूब गए. जश्न के अगले दिन दोनों ने प्लान किया जब पूरा परिवार जुटा हुआ है तो क्यों ना वो ईसाई धर्म के हिसाब से भी शादी के बंधन में बंध जाएं. इस वजह से दोनों ने एक प्रीस्ट को बुलाया और उस दिन एक नकली शादी ईसाई धर्म की मान्यताओं के अनुसार मनाने का प्लान किया.

बच्चे ने दुल्हन के गाउन पर ही कर दी पॉटी

पिछले दो दिनों से दोनों काफी थक गए थे. हॉली को लो ब्लड प्रेशर की भी शिकायत थी इसलिए उस दिन वो काफी कमजोर मेहसूस कर रही थीं. जब दोनों प्रीस्ट के सामने खड़े हुए तभी हॉली को चक्कर आने लगा. उनके पति को लगा कि शायद वो मजाक कर रही हैं मगर हॉली सच में ही चक्कर खाकर पति के ऊपर ही गिरने लगीं तो उन्होंने उसे संभाला. जैसे ही महिला संभली, वैसे ही उसे उल्टी लगी और साइड हटकर वो उल्टी (Bride Vomit on Wedding Day) करने लगी. इतना ही नहीं, उल्टी करने के दौरान वहां उनका छोटा भतीजा खड़ा हुआ था जिसे उसी समय प्रेशर मेहसूस हुआ और उसने हॉल के गाउन पर ही पॉटी कर दी. हॉली ने इस पूरी घटना को टिकटॉक वीडियो में बताया है. लोग ये सुनकर हैरान हैं जबकि बहुत से लोग उनकी इस बात को सुनकर हंस भी रहे हैं.