3 BHK फ्लैट छोड़कर स्कूल बस में रहने लगा कपल! इंटीरियर देख दंग हुए लोग, वजह जानकर की तारीफ

हर इंसान चाहता है कि उसका घर हो, वो अपने अनुसार उसे सजाए और मेंटेन कर के रखे. कई लोगों की तो पूरी जिंदगी बीत जाती है एक घर बनाने में मगर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें जीवन में एडवेंचर पसंद है इसलिए वो अपना घर छोड़कर छोटी जगहों पर रहना पसंद करते हैं. ऐसा ही अमेरिका का एक कपल (American Couple living in School Bus) भी कर रहा है जिसने अपना बड़ा घर छोड़कर बस खरीद ली और अब उसी को अपना घर बना लिया है.

फ्लोरिडा (Florida, America) के रहने वाले केटी और सैम (Katy and Sam) ने कोरोना (Coronavirus) काल में साल 2020 के दिसंबर में एक स्कूल वैन खरीदी जिसमें उन्होंने रहने का फैसला किया. उन्हें लगभग 1 साल का वक्त लगा वैन को कन्वर्ट करने में और इस साल जनवरी में उन्होंने वैन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. इंस्टाग्राम पर कपल अक्सर अपनी वैन से जुड़ी फोटोज शेयर करती रहती हैं. उन्होंने बताया कि कैसे अपने 3 बीएचके फ्लैट को छोड़कर वो बस (Couple left 3BHK flat to live in Bus) में रहने लगे.

फ्लैट छोड़कर बस में रहने लगा कपल

द सन की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया कि उनके पास एक 3 बीएचके फ्लैट चार्ल्सटन में था फिर उन्होंने सिएटल में 2 बीएचके फ्लैट रेंट पर लिया. और बाद में सेंट पीट में उन्होंने बस खरीदकर उसमें अपना घर बनाना शुरू कर दिया. उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपने घर की सारी मटीरियलिस्टिक चीजों को बेच दिया और आजादी की जिंदगी जीने लगे. कपल के अनुसार उन्हें चीजें जुटाने का शौक है मगर वो अब उसे अपनी बस के लिए जुटाते हैं और उसे सजाते रहते हैं.

अब कपल लेता है बस का मजा

केटी और सैम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बस को नया रूप दिया. कपल के घर में सुख सुविधा की सारी चीजें हैं. बस में एक किचेन है, बाथरूम है, बेडरूम और छोटा सा डाइनिंग रूम भी है. मगर ये सब बनाना इतना भी आसान नहीं था. कड़ी मेहनत के बाद पूरी बस घर के रूप में बनकर तैयार हुई थी. उन्होंने बताया कि अब वो अपनी बस से अमेरिका के अलग-अलग हिस्सों में घूमती हैं और अक्सर दोस्तों के साथ कहीं रुक कर बॉनफायर का आनंद लेती हैं. उनका कहना है कि वो आजाद पंछी की तरह अपनी जिंदगी को जीना चाहते थे इसलिए उन्होंने बस में घर बना लिया है.