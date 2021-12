Video: मामूली कपड़ों को कैंची से काटकर महिला दे देती है ग्लैमरस लुक! हाथों का हुनर देख हो जाएंगे हैरान

आपने टीवी पर या सामने कई बड़े फैशन डिजाइनर्स (Amazing Fashion Designers) को देखा होगा जिनकी कला आपको काफी पसंद आएगी. कई अनोखे डिजाइनर्स ऐसे कपड़े बना देते हैं जिसे पहनने के बाद इंसान सबसे अलग लगता है. मगर इन ड्रेसेज को बनाने में महीनों की मेहनत लगती है. पर इन दिनों सोशल मीडिया पर अमेरिका की एक फैशन डिजाइनर (American Fashion Designer) के वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं जो सिर्फ एक कैंची (Woman Use Scissors to Design Clothes on the spot) की मदद से लोगों के मामूली कपड़ों को शानदार लुक दे देती है.

फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल (Fort Lauderdale, Florida) में रहने वाली मेलोडीज ब्लेज (Melodie Blaize) एक फैशन डिजाइनर हैं मगर उनका हुनर उन्हें दूसरे डिजाइनर्स से अलग बनाता है. मेलोडीज, पहले की चीजों का इस्तेमाल कर कपड़ों को अनोखा लुक (Sustainable Fashion Designer) दे देती हैं. इस कारण उनका ये हुनर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहता है. उनकी खासियत है कि वो लोगों के पहने हुए कपड़ों को भी सिर्फ एक कैंची (Woman Use Scissors to make trendy clothes) की मदद से ऐसा लुक दे देती हैं जिसे देखकर लोग दंग हो जाते हैं.

फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उनके वीडियो काफी पॉपुलर होते हैं मगर उससे भी ज्यादा पॉपुलैरिटी उन्हें अमेरिकाज गॉट टैलेंट के सीजन 16 में मिली थी जब उन्होंने अपना हुनर फेमस एक्ट्रेस हेडी क्लम (Heidi Klum Dress Design on stage video) पर दिखाया था. उन्होंने एक मामूली गुलाबी टीशर्ट को बेहद खूबसूरत लुक दे दिया था. यूट्यूब पर ये वीडियो काफी वायरल होता रहता है. यही नहीं, मेलोडीज सड़क पर चलते फिरते लोगों को भी अपना हुनर दिखाती रहती हैं. उनके रोडसाइड वीडियोज भी लोगों को हैरान करते हैं.

आपको बता दें कि मेलोडीज साल 2012 में कैंसर से जंग लड़ रही थीं. तब कीमोथेरापी के दौरान उन्होंने ये निर्णय किया था कि जिंदगी छोटी है इसलिए इसमें वो हर नई चीज को आजमाएंगी और अपने डिजाइनिंग के स्किल को आगे लेकर जाएंगी. इन दिनों फेसबुक पेज यूनीलैड पर उनका एक वीडियो बहुत पॉपुलर हो रहा है. वीडियो को 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और उसमें भी वो अपना गजब का हुनर दिखाते नजर आ रही हैं.