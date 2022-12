2 सालों तक महिला के प्राइवेट पार्ट में होता रहा दर्द, तबीयत भी हुई खराब; जांच के बाद डॉक्टर के उड़ गए होश!

महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म की वजह से कई ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसके जरिए वो पीयिरड्स ब्लड को शरीर से निकाल सकें. इनमें पैड सबसे आम तरीका है पर इसके अलावा पीरियड कप और टैम्पोन भी एक विकल्प है, लेकिन इन सभी तरीकों के इस्तेमाल के दौरान स्वच्छता का खास ध्यान रखा जाता है और चिकित्सकों द्वारा बताए गए तरीकों का इस्तेमाल कर इसे समय-समय पर बदलना पड़ता है. हालांकि, एक महिला (woman left tampon in body for 2 years) ने इस मामले में इतनी बड़ी गलती कर दी कि उसे कई तरह की शारीरिक समस्याएं होने लगीं. बज डॉक्टरों ने उसकी जांच की तो हैरान करने वाली बात पता चली.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के मैसाचुसेट्स (Massachusetts, USA) की रहने वाली मिलेनी गैलेज (Melanie Galeaz) 22 साल की हैं और हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने कम उम्र के एक अनुभव के बारे में बताया. काफी सालों पहले जब उन्होंने डॉक्टरों से शरीर की जांच करवाई तो डॉक्टरों (doctors found tampon in woman’s body) को हैरान करने वाली चीज मिली. दरअसल, मिलेनी को लगभग 2 सालों (tampon in body for 2 years) से काफी समस्याएं थीं जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब रहती थी. डॉक्टरों ने जब उनके प्राइवेट पार्ट की जांच की तो उसमें से उन्हें एक पुराना टैम्पोन मिला जो करीब 2 साल से शरीर के अंदर ही था.

2 सालों तक शरीर के अंदर रहा टैम्पोन

मिलेनी उस टैम्पोन को हटाना ही भूल गई थीं. इसके चलते उन्हें 2 सालों तक काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा. डेली स्टार के अनुसार उन्होंने अपने इस वीडियो को टिकटॉक पर शेयर किया है जिसे आप ‘हॉलीवुड अनलॉक्ड’ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर यहां क्लिक कर देख सकते हैं. उन्होंने बताया कि जब वो 13-14 साल की थीं, तब उन्होंने उस टैम्पोन का प्रयोग किया था.

टैम्पोन के कारण होने लगा था इंफेक्शन

उनके लक्षण लाइम बीमारी जैसे थे जो किड़े के काटने से हो जाती है. पर डॉक्टरों ने दो साल की जांच में मिले जुले लक्षण पाए तो उन्हें भी साफ तौर पर नहीं पता था कि उनकी बीमारी कौन सी है. उनके पूरे शरीर में दर्द रहने लगा, प्राइवेट पार्ट में भी दर्द होता था. छोटे होने के कारण उनके पास स्त्री रोग विशेषज्ञों के पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी. पर फिर डॉक्टर के पास पहुंचीं और वो उनकी कंडीशन देखकर हैरान हो गए. टैम्पोन के कारण उन्हें इंफेक्शन हो रहा था और वो टैम्पोन भी अंदर ही अंदर टूट रहा था. इलाज के बाद उनकी स्थिति ठीक हुई.