जब 2 मिनट के लिए दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया था ये शख्स! खाते में अचानक आ गए थे खरबों रुपये

हर कोई ये उम्मीद करता है कि उसके साथ कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि वो रातोंरात अमीर बन जाए. करोड़पति बनाने वाले शोज़ और लॉटरी से अमीर बनने की खबरें सुनकर हर किसी का मन ललचा जाता है, पर शॉर्टकट रास्ते से अमीर बनना हर किसी की किस्मत में नहीं होता है. मगर इतिहास में एक ऐसा भी शख्स जो अचानक 2 मिनट के लिए दुनिया का सबसे अमीर आदमी (richest man in the world for 2 minutes) बन गया था और उसने इसके लिए जरा भी मेहनत नहीं की थी.

यूनीलैड वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार साल 2013 में अमेरिका के क्रिस रेनॉल्ड्स (Chris Reynolds) इसी वजह से चर्चा में आए थे क्योंकि वो 2 मिनट के लिए दुनिया के सबसे अमीर आदमी (World’s richest man) बन गए थे. रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2013 में क्रिस ने अचानक उनका पेपाल का अकाउंट खोला तो उनके होश उड़ गए. उनके खाते में 92 क्वाड्रिलियन डॉलर आ गए थे. अंदाजे के लिए बता दें कि 92 क्वाड्रिलियन का अर्थ होता है 92 हजार खरब और इसके ऊपर से ये संख्या डॉलर में. अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये संख्या कितनी है. अंकों में बताएं तो ये संख्या इस प्रकार है- $92,233,720,368,547,800

शख्स ने अपने पेपाल का स्टेटमेंट जारी कर इसकी जानकारी दी थी. (PayPal/Chris Reynolds via Unilad.com)

रुपये देखकर उड़े शख्स के होश

अब जब किसी के खाते में इतने रुपये आ जाएं तो उसकी क्या हालत होगी? बेशक उस व्यक्ति को बेहोशी आने लगेगी. उस वक्त क्रिस ने भी सीएनएन से बात करते हुए कहा था कि जब उन्होंने पैसे देखे तो उन्हें लगा कि किसी ने उनके साथ मजाक किया है. उन्होंने बताया कि वो ई-बे पर बीएमडब्लू के विंटेज टायर बेचकर पेपाल पर ज्यादा से ज्यादा 81 हजार रुपये कमाए थे. उन्होंने इसकी शिकायत जब पेपाल कंपनी में की तो उसके कर्मी भी दंग रह गए.

कंपनी ने मानी अपनी गलती

पेपाल वालों को अपनी गलती पता चली तो उन्होंने माफी मांगी और स्टेटमेंट जारी कर कहा कि ये एक गलती थी. पेपाल को इस बात से खुशी हुई कि क्रिस ने इस गलती की जानकारी उन्हें दी. इसके बाद कंपनी ने क्रिस की पसंद के किसी ट्रस्ट में रुपये दान देने का ऑफर दिया. फिलेडेल्फिया डेली न्यूज से बात करते हुए क्रिस ने कहा था कि अगर सच में उन्हें इतने रुपये मिल जाते तो उसमें से कुछ रुपयों से वो अपना कर्ज उतारते.