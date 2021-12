पुरुषों के प्राइवेट पार्ट जैसी दिखती थी शख्स की नाक! लोग उड़ाने लगते थे मजाक, क्रिसमस पर मिला खास गिफ्ट

इंसानी शरीर में प्रकृति ने जो अंग जिस हिसाब से बनाया है, वो अपने में ही पर्फेक्ट है. अगर इन अंगों में जरा भी बदलाव होता है तो वो इंसान के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है. कई बार किसी बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण शरीर के कोई अंग छोटे-बड़े हो जाते हैं जिसके चलते इंसान को कई समस्याएं होने लगती हैं. ऐसा ही कुछ अमेरिका के रहने वाले एक शख्स के साथ हो रहा था. शख्स की नाक (American Man Long Nose) जरूरत से ज्यादा लंबी थी जिसे देखकर लोग दंग रह जाते थे. मगर इस क्रिसमस शख्स (Man Gets New Nose on Christmas) को एक खास तोहफा मिल गया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी.

न्यूयॉर्क (New York, America) के रहने वाले 57 साल के कोनोराडो एस्ट्राडा (Conrado Estrada) कंस्ट्रक्शन के छेत्र में पेंटर और लेबर के तौर पर काम करते हैं. उनको एक बेहद विचित्र तरह का इंफेक्शन (Long Nose Infection) था जिसके कारण उनकी नाक (Long Nose Problem) की नोक बढ़ती ही जा रही थी. इस कारण से उन्हें सांस लेने और खाना खाने में भी काफी परेशानी होती थी.

डॉक्टर ने क्रिसमस के मौके पर उन्हें सुधरी हुई नाक के रूप में खास गिफ्ट दिया. (फोटो: Dr. Thomas Romo)

लोग उड़ाने लगते थे मजाक

द न्यूयॉर्क पोस्ट से बात करते हुए कोनोराडो ने कहा कि वो कहीं भी जाते थे लोग उन्हें घूरने लगते थे, और कई बार तो उनका मजाक भी बनाते थे. बच्चे दंग होकर अपनी मांओं से पूछते थे कि उन्हें क्या समस्या है. उन्होंने बताया कि उनकी नाक उनके उपरी होंठ तक पहुंच गई थी. इस वजह से उन्हें बात करने में मुश्किल होती थी, खाना खाने में नाक बीच में आ जाती थी और खर्राटे भी काफी आते थे.

सर्जरी से क्रिसमस पर मिली नई नाक!

कोनोराडो ने कई डॉक्टरों के पास अपनी नाक का इलाज खोजने की कोशिश की मगर उन्हें कहीं भी अच्छा इलाज नहीं मिल पाया. तब वो प्लास्टिक सर्जन थोमस रोमो के पास पहुंचे जो लेनॉक्स हिल हॉस्पिटल के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के निदेशक थे. थोमस ने वेबसाइट से कहा- ‘जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तो हैरान हो गया. उनकी नाक काफी बुरी थी. ऐसा लग रहा था जैसे उनकी नाक नहीं चेहरे पर पुरुषों का प्राइवेट पार्ट (Nose Looked Like Penis) लगा हो.’ डॉक्टर ने बताया कि कोनोराडो को ऐसा इंफेक्शन था जिसमें नाक के ऑयल ग्लैंड्स काफी बड़े हो जाते हैं. अब इस क्रिसमस कोनोराडो की सर्जरी हो चुकी है और उन्हें अच्छी नाक के रूप में खास तोहफा मिला है जिसे हासिल कर के वो बहुत खुश हैं.