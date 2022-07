VIDEO: बिना गोंद के शख्स ने सिर पर चिपका लिए एक साथ कई कैन! बनाया अनोखा विश्व रिकॉर्ड

अमेरिका (American man can sticking world record) के जेमी कीटन (Jamie Keeton) ने हाल ही में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपने सिर पर एक साथ 10 बियर कैन को चिपका (Man stick 10 cans on head using air suction) कर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है.











Follow us on