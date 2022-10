जेल से हत्यारे पिता ने बेटी को भेजी चिट्ठी, लिखी ऐसी बात कि युवती को चल गया बड़े राज़ का पता!

भले कोई व्यक्ति जेल ना गया हो मगर वो जेल से जुड़ा ये नियम तो जानता ही होगा कि वहां मोबाइल फोन ले जाना या फिर कैदियों को फोन देना बिल्कुल मना है. वो अलग बात है कि ऐसे कई वाकये सामने आए हैं जब कैदियों के सेल में से मोबाइल फोन बरामद हुए हैं. हाल ही में अमेरिका की एक महिला को भी अपने पिता से जुड़ा ऐसा ही एक राज पता चला जब जेल में बंद पिता ने बेटी को चिट्ठी (serial killer father sent letter to daughter) भेजी जिसमें उसने ऐसी बातें लिख डाली जो ये साफ बता रही थीं कि वो जेल में भी मोबाइल फोन चलाता है.

डेली स्टार वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार मेलिसा मोर (Melissa Moore) ने हाल ही में टिकटॉक पर एक वीडियो पोस्ट अपने पिता से जुड़ी हैरान करने वाली बात बताई. दरअसल, मेलिसा का पिता एक सीरियल किलर (Serial killer father letter) था जिसने अमेरिका में 1990 के दशक में हैपी फेस किलर (Happy Face Killer America) के नाम से खौफ फैलाया था. उसने करीब 8 महिलाओं की हत्या की थी. उसका ये अजीबोगरीब नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो जब भी पुलिस या मीडिया में चिट्ठी के तौर पर अपना संदेश भेजता था तो उसमें स्माइली बना देता था.

युवती ने बताया कि उसके पिता ने उसे पहले भी गिफ्ट भेजा था. (फोटो: lifeafterhappyfa/TikTok via Daily Star)

जेल से सोशल मीडिया चला रहा था शख्स

महिला ने बताया कि इसी साल जुलाई में उसकी शादी हुई और कुछ वक्त पहले उसके पिता (father sent letter to daughter from jail) ने उसे एक चिट्ठी भेजी. उस चिट्ठी के साथ पिता ने उसकी और उसके पति की एक फोटो भी भेजी जो युवती ने इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी. फोटो देखकर महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे पता चल गया कि उसका पिता जेल में भी फोन चला रहा है और सोशल मीडिया पर उसके ऊपर नजर रखे है. पिता ने लिखा कि वो शादी वाले दिन मोटी लग रही थी और उसका पति भी मोटा है. उसने पूछा कि दोनों पतले होने के लिए टहलते क्यों नहीं. लेटर के अंत में उसने पूछा कि शादी में उसे क्यों नहीं न्योता दिया गया था.

क्रिसमस पर भेज चुका है बैग

युवती ने वीडियो में ये भी बताया कि पिछले साल क्रिसमस के मौके पर उसके पिता ने जेल से उसके लिए एक बैग भेजा था जो उसके साथी कैदी ने बनाया था. रिपोर्ट्स के अनुसार महिला का वीडियो वायरल हो रहा है और लोगों ने भी हैरानी जताई है कि वो फोन कैसे इस्तेमाल कर पा रहा है. कई लोगों ने तो उससे कहा कि उसे जेल में इस बात की सूचना दे देनी चाहिए.