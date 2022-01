महिला की खूबसूरती से जलती हैं औरतें, कोई नहीं करता दोस्ती, सोशल मीडिया पर तलाशती है फ्रेंड्स

दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो खूबसूरत होना नहीं चाहता. हर किसी को अपने लुक्स की बहुत फिक्र होती है. कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अच्छे लुक के लिए अपने चेहरे और सौंदर्य पर काफी ध्यान देते हैं, यहां तक कि वो सर्जरी भी करवा लेते हैं. मगर अमेरिका की एक महिला को खूबसूरत (American Woman Not Happy With Her Beauty) होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. उसकी समस्या ये है कि कोई भी उसका दोस्त (Women Does not like American Model because of her beauty) नहीं बनना चाहता है.

मिशिगन (Mishigan, America) की रहने वाली एरियाना (Ariana) ने हाल ही में मिरर वेबसाइट से बात कर अपनी जिंदगी से जुड़ी एक बड़ी समस्या का खुलासा किया. उन्होंने कहा कि वो इतनी खूबसूरत हैं कि दूसरी औरतें उनसे जलने (Women Jealous of Model) लगती हैं और कोई भी उनका दोस्त नहीं बनना चाहता है. इस कारण से वो अक्सर चिंता में रहती हैं. एरियाना ने कहा कि प्रिटी प्रिवलेज का कॉन्सेप्ट उनके लिए बुरा होता साबित हो रहा है.

प्रिटी प्रिवलेज का हुईं शिकार

आपको बता दें कि प्रिटी प्रिवलेज (Pretty Privilage) एक सामाजिक सिद्धांत है जिसके तहत ये माना जाता है कि जो लोग खूबसूरत होते हैं उनको आसानी से सफलता मिल जाती है और उन्हें कई मौके हर क्षेत्र में मिल जाते हैं जो अन्य लोगों को मिलने में मुश्किल होती है. एरियाना का मानना है कि इस कॉन्सेप्ट के जरिए उनका नुकसान ही हुआ है क्योंकि उन्हें लोग पसंद नहीं करते हैं. उन्होंने कहा कि जरूर कई मौकों पर उन्हें फायदा पहुंचा है मगर इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है.

एरियाना से दोस्ती नहीं करते लोग

एरियाना कहती हैं कि उनकी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं बनती क्योंकि हर कोई उन्हें कंप्टीशन समझने लगता है. उनकी खूबसूरती को देखकर लोग उन्हें दिखावटी और घमंडी इंसान मानने लगते हैं. उनके पुरुष दोस्त भी रहे हैं मगर वो भी उनको ज्यादा पसंद नहीं करते हैं. वो दोस्ती से ज्यादा की चाहत रखने लगते हैं इस वजह से एरियाना को उनसे दूरी बना लेनी पड़ती है. उन्होंने कहा कि उनकी कुछ फीमेल फ्रेंड्स थीं जो उनके लुक से जलने लगीं और धीरे-धीरे उन्हें अपने सर्किल से बाहर कर दिया.