कंडोम के कारण महिला को हुई भयंकर एलर्जी, खोज निकाला ऐसा उपाय कि बिना डरे करने लगी रोमांस!

इंसानी शरीर इस हिसाब से बना है कि छोटी या विचित्र चीजों के कारण भी हमें एलर्जी (Human Body Allergies) होने लगती है. कई बार हम कुछ गलत खा लेते हैं जिससे एलर्जी हो जाती है या फिर हवा-पानी के कारण भी एलर्जी होना स्वभाविक है मगर हाल ही में एक महिला के बारे में पता चला जिसे कंडोम से एलर्जी (Woman Allergic to Condoms) है. उसकी एलर्जी इतनी बुरी है कि रोमांस के बाद उसके चेहरे पर लाल दाने और चकत्ते पड़ (Woman get Rashes After Romance) जाते थे. मगर उसने दिमाग लगाकर इसका तरीका ढूंढ निकाला.

अमेरिका के टेक्सास (Texas, America) की रहने वाली 26 वर्षीय ब्रायना एलेक्सिस (Bryanna Alexis) एक मॉडल और यौन संबंधों से जुड़ी हेल्थ कोच हैं. हाल ही में उन्होंने अपने बारे में एक ऐसी बात बताई जिसने सभी को दंग कर दिया है, इस वजह से वो काफी चर्चा में हैं. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रायना ने बताया कि जब वो 18 साल की थीं, तब उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहली बार संबंध बनाए थे. मगर वो अनुभव उनके लिए बेहद दर्दनाक (Woman First Intimate Moment Experience) था.

महिला को लेटेक्स कंडोम से एलर्जी थी. (प्रतीकात्मक फोटो)

कंडोम बन गया ब्रायना के लिए मुसीबत

उन्होंने बताया कि उन्हें इतना दर्द हुआ कि अस्पताल जाना पड़ा और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थीं. इसके अलावा उन्होंने जब-जब संबंध बनाए, उनके चेहरे पर लाल दाने (Woman breaks out in hives after romance) और चकत्ते पड़ने लगे. 21 साल की उम्र तक उस शख्स से ब्रेकअप के बाद वो दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में थीं मगर उन्हें यही अनुभव हुआ. उन्होंने अस्पताल जाकर अपना एसटीडी के लिए इलाज करवाया मगर उन्हें उसकी भी समस्या नहीं थी. तब जाकर उन्हें पता चला कि समस्या उनके पार्टनर में नहीं, उनमें और इस्तेमाल किए जाने वाले कंडोम में है.

लेटेक्स से बने कंडोम से हो रही थी एलर्जी

ब्रायना ने बताया कि उन्हें लेटेक्स से बने कंडोम (Woman Allergy from latex condom) को इस्तेमाल करने से एलर्जी हो जाती है. वो अपने पार्टनर के साथ रोमांस को भी कम नहीं करना चाहती थीं मगर अपनी एलर्जी से भी बहुत परेशान थीं जो उनके लिए काफी दर्दनाक अनुभव होता था. तब जाकर उन्हें ऐसा उपाय मिला जिसने उनकी जिंदगी बदल दी. उन्होंने बताया कि वो लेटेक्स की जगह नॉन लेटेक्स कंडोम (Non-Latex Condoms) का इस्तेमाल करने लगीं. ये कंडोम लेटेक्स मटीरियल से नहीं बनते हैं. तब से वो आसानी से रोमांस कर पाती हैं मगर इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि नॉन लेटेक्स कंडोम को इस्तेमाल करने के नुकासन भी होते हैं. वो कीमत में ज्यादा महंगा होता है और काफी पतला भी होता है जिसके चलते आसानी से फट सकता है.