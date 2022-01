ब्रेकअप के बाद एक्स से बदला लेने के लिए महिला ने बनाया मास्टर प्लान, सोशल मीडिया पर लोग भी करने लगे तारीफ

अक्सर जब लोगों के रिलेशनशिप में भरोसा और एक दूसरे के लिए सम्मान खत्म हो जाता है तो कपल अलग होने लगते हैं. लड़का हो या लड़की, ब्रेकअप (Revenge after breakup) का दौर किसी के लिए भी मुश्किलों से भरा होता है. कई लोग इसे अपनाकर आगे बढ़ जाते हैं मगर कुछ लोग बदला लेने की ठान लेते हैं. ऐसा ही एक महिला ने भी किया. उसने ब्रेकअप के बाद अपने एक्स से बदला लेने की ठानी और जो तरकीब उसे सूझी, वो सोशल मीडिया पर लोगों को बहुत पसंद आई.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के मिसिसिपी (Mississippi, America) की रहने वाली हैना पार्किंसन (Hanna Parkinson) नाम की महिला सोशल मीडिया साइट टिकटॉक पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उसने बताया कि उसका ब्रेकअप हो चुका है. उसने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया और फिर दोनों अलग हो गए. इस बात का बदला लेने के लिए हैना ने गजब का प्लान बनाया.

महिला ने टिकटॉक पर वीडियो शेयर कर प्लान के बारे में बताया. (फोटो: Tiktok)

अंजान लोगों को दे दिया एक्स का नंबर

हैना ने कहा कि ब्रेकअप के बाद उसने अपने एक्स का नंबर बार या रेस्टोरेंट में अंजान मर्दों अपना नंबर (Woman gave ex-boyfriend’s number as her to strange men) बताकर दिया और उनसे फोन करने को कहा. वो बॉयफ्रेंड को फोन कर हैना के बारे में पूछते थे. ये सिसिला काफी वक्त तक बार-बार चलता रहा. महिला ने कहा कि वो अन्य महिलाओं की तरह बदला लेने के लिए बॉयफ्रेंड की मां को फोन नहीं करती ना ही वो उसके सामान उठाकर बाहर फेंकती. उसने उससे भी ज्यादा खतरनाक तरीका सोचा. इस तरीके से हैना के एक्स बॉयफ्रेंड को लगने लगा कि ब्रेकअप के बाद वो मूव ऑन कर चुकी है और लड़के उसपर मरते हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों ने की तारीफ

सोशल मीडिया पर लोगों को ये आइडिया बहुत पसंद आया. कई औरतों ने तो ये भी कहा कि वो अब इस आइिया को अप्लाई करेंगी और अपने एक्स से बदला लेंगी. हैना ने बताया कि इस आइडिया की खास बात ये है कि उसे किसी भी मर्द को अपना नंबर नहीं देना पड़ा. ना ही उसे अंजान लोगों से बातें करनी पड़ीं और बॉयफ्रेंड के रातों की नींद भी उड़ गई.