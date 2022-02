बार्बी डॉल जैसा दिखने के लिए महिला ने करवाई 59 सर्जरी, चेहरे से लेकर सीने तक पर चलवा चुकी है चाकू!

दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने शौक को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. कई लोग किसी एक्टर-एक्ट्रेस या किसी दूसरे सेलिब्रिटी को पसंद करते हैं और उसके जैसा दिखने की बहुत कोशिश करते हैं. पर क्या कभी आपने सुना है कि कोई गुड़िया जैसा दिखने के लिए इतना बेताब हो कि उसके लिए अपने शरीर की कई सर्जरी (Woman did surgery to look like barbie) करवा ले? अमेरिका की एक महिला को ऐसा ही जुनून था जो बार्बी डॉल (American woman barbie doll) जैसी दिखना चाहती थी, इस वजह से उसने अपने शरीर पर कई सर्जरीज करवाईं.

ऑस्टिन, टेक्सास (Austin, Texas) की रहने वाली जेनी ली बर्टन (Jenny Lee Burton) को बच्चों की फेवरेट गुड़िया बार्बी डॉल (Woman look like barbie doll) जैसा बनने का इतना शौक था कि उन्होंने उसके लिए शरीर पर कई सर्जरी करवाईं. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार जब वो 28 साल की थीं, उस वक्त तक उन्होंने 26 प्लास्टिक सर्जरी (Plastic Surgery) करवा ली थीं. अब तक वो 59 सर्जरी करवा चुकी हैं. जेनी साल 2004 में पॉपुलर टॉक शो, ओपराह शो में नजर आ चुकी हैं.

महिला ने अब अपने शरीर को अपनाना शुरू कर दिया है. (फोटो: Instagram/jennyleetx)

शरीर पर करवाई 59 सर्जरी

रिपोर्ट के अनुसार महिला ने 3 लिप इम्प्लांट, 2 ब्रेस्ट जॉब, 3 ब्रेस्ट लिफ्ट और लिपोसक्शन जैसी 59 सर्जरी अपने शरीर पर करवा चुकी हैं. जेनी ने कहा कि वो अभी भी अपने लुक से खुश नहीं हैं. वो आम लोगों के बीच खुद की स्वीकृति तलाश रही हैं मगर अभी भी लोगों ने उन्हें इस तरह स्वीकार नहीं किया है. उन्होंने कहा कि वो जब खुद को शीशे में देखती हैं तो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होती हैं.

खत्म हुआ प्लास्टिक सर्जरी का शौक

इतने सालों बाद जेनी अब प्लास्टिक सर्जरी से नाखुश हैं. उनका कहना है कि अपनी प्लास्टिक सर्जरी के शौक के चलते उन्होंने अपनी बेटी कैलीग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. उन्होंने कहा कि उसके पैदा होने के बाद से ही उन्होंने सर्जरी करवाना शुरू कर दिया इसलिए बेटी ने कभी भी अपनी मां का असली चेहरा ही नहीं देखा है. उन्होंने कहा कि जब उनकी बेटी उनकी पुरानी फोटो देखती है तो वो पहचान ही नहीं पाती है कि वो उसकी मां है. अब जेनी ने अपने शरीर को वैसे ही अपना शुरू कर दिया जैसी वो असल में हैं.