अंजान लोगों के साथ डेट पर जाती है महिला, खुद को फेमस दिखाने के लिए करती है अजीबोगरीब हरकत!

आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि अगर आप किसी इंसान से पहली बार मिल रहे हैं तो वो अपने बारे में इतना बखान करेगा कि आप बोर हो जाएंगे. आप तौर पर लोग ऐसा इसलिए करते हैं जिससे पहली बार मिलने (First Time Date Experience) पर ही आप समझ जाएं कि उस शख्स की दुनिया में कितनी पूछ है और वो कितना फेमस है. ऐसा ही कुछ अमेरिका की एक महिला भी करती है मगर उसका तरीका सबसे अलग और काफी अजीबोगरीब (American Woman Weird way to tell her worth) है.

अमेरिका की रहने वाली सोफिया फ्रैंकलिन (Sofia Franklyn), सोफिया पॉडकास्ट की होस्ट हैं. डेली स्टार वेबसाइट के अनुसार हाल ही में उन्होंने टिकटॉक पर एक हैरान करने वाली बात वीडियो के जरिए बताई है. इस वीडियो को सोफिया ने अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया है जो काफी वायरल हो रहा है.

अंजान शख्स के साथ डेट पर जाते वक्त ऐसा करती है महिला

वीडियो में सोफिया महिलाओं को डेटिंग एडवाइस (Dating Advice) दे रही हैं. सोफिया ने वीडियो के जरिए बताया है कि जब वो किसी अंजान शख्स के साथ पहली बार डेट (First time Date with strangers) पर जाती हैं तो उसे ये जरूर एहसास करा देती हैं कि वो काफी फेमस हैं. उन्होंने बताया- “जब मैं अंजान शख्स के साथ डेट पर जाती हूं तो बीच में बहाने से बाथरूम के लिए जाती हूं और फिर बारटेंडर को पैसे देखकर खुद के लिए किसी अंजान चाहने वाले के नाम से ड्रिंक ऑर्डर करती हूं. जब वो ड्रिंक मेरे टेबल पर आती है तो मेरे साथ डेट पर आए शख्स को समझ आ जाता है कि मेरे पास और भी लोग विकल्प के तौर पर हैं.”

इंस्टाग्राम पर लोगों ने दी अपनी प्रतिक्रिया

आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया है. एक शख्स ने कमेंट कर कहा- ये गलत है मगर मैं से जरूर ट्राय करूंगा. वहीं एक महिला ने कमेंट में लिखा- अगली बार जब मैं अपने मंगेतर के साथ डेट पर जाऊंगी तो ऐसा ही करूंगी. एक ने तो ऐसी हरकत को सरासर टॉक्सिक बता दिया है. एक ने तो महिला को ताने मारते हुए यहां तक कहा दिया कि उसके इसी स्वभाव के कारण उसे कई बार पहली डेट पर जाना पड़ रहा है, यानी इस वजह से ही उसे कोई लड़का पसंद नहीं कर रहा है.