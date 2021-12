ऑनलाइन डेटिंग कर रही महिला को चला पार्टनर के बच्चों का पता, रिश्ता खत्म करने की बात पर शख्स ने लगा दी क्लास!

इन दिनों ऑनलाइन डेटिंग (Online Dating) का ट्रेडिशन काफी कॉमन हो गया है. लोग कई वेबसाइट्स और डेटिंग एप्स के जरिए अंजान लोगों से जुड़ते हैं और फिर उनसे बातचीत कर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं. मगर कई बार ऑनलाइन डेटिंग में सामने वाले शख्स के बारे में पूरी बात नहीं पता चल पाती है. ऐसे में गलतफहमियां (Online Dating Problems) होने के चांस भी बढ़ जाते हैं. हाल ही में एक महिला के साथ भी ऐसा ही हुआ. उसे जब अचानक पता चला कि वो जिस शख्स से बातें करती है उसके बच्चे (Woman got to know about kids of online date) भी हैं तो उसने बातचीत और रिश्ते को आगे बढ़ाने से मना कर दिया. ये सुनते ही शख्स ने भी उसे ऐसी बात सुना दी कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग महिला का साइड लेने लगे तो कुछ शख्स की ओर हो लिए.

अमेरिका (American Woman Online Dating Experience) में रहने वाली कोको ब्रिसको (Coco Briscoe) इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर काफी पॉपुलर हैं. वो डेटिंग टिप्स से जुड़े वीडियोज की सीरीज भी चलाती हैं. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में उन्होंने टिकटॉक पर एक वीडियो (Online Dating Tiktok Video) शेयर कर एक शख्स के बारे में बताया जिसके साथ वो ऑनलाइन चैंटिग करती थीं और डेट करने का इरादा कर रही थीं.

महिला ने दिखाया शख्स का मैसेज. (फोटो: Tiktok)

कोको ने रिश्ता खत्म करने की बात कही तो भड़का शख्स

कोको ब्रिसको ने बताया कि कुछ वक्त से वो बंबल डेटिंग एप पर एक शख्स से बातें कर रही थीं. मगर अचानक एक दिन उसने बताया कि उसके बच्चे भी हैं. ये सुनकर कोको हैरत में पड़ गईं क्योंकि उन्हें बच्चे पसंद नहीं हैं. उन्होंने शख्स को मैसेज किया- “माफ करना मगर बच्चे मेरे लिए डील ब्रेकर की तरह होते हैं. उम्मीद है तुम्हें वो मिल जाए जो तुम यहां पर ढूंढ रहे हो.” ये कहकर उसने रिश्ता खत्म करने की बात कर दी मगर शख्स को भी कोको की बात बुरी लगी तो उसने जवाब में कहा- “तुम 40 साल की हो. तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास कितने विकल्प बचे हैं. मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बिल्लियां पसंद हैं क्योंकि फिर तुम्हारे पास पसंद करने के लिए बही बचेंगी. बहुत जल्द ही तुम बूढ़ी हो रही हो!”

कई लोगों ने वीडियो पर दी प्रतिक्रिया

महिला को शख्स की ये बात बहुत बुरी लगी और उसने रिप्लाई किया कि ये सिर्फ उसकी व्यक्तिगत पसंद की बात है. तुम बहुत बुरे इंसान हो, मेरे लिए ये भी एक तरह का डील ब्रेकर है. फिर कोको ने वीडियो में कहा कि अगर किसी महिला को बच्चे नहीं पसंद हैं, और वो आपके बच्चों को पालने के लिए तैयार नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप को उसकी बेइज्जती करने का हक मिल जाता है. वीडियो पर बहुत से लोगों ने शख्स का पक्ष लेते हुए कहा कि जैसे जैसे तुम उम्र में बड़ी हो रही हो, वैसे वैसे तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि तुम जिनको डेट करने वाली हो ये बहुत मुमकिन है कि उनके बच्चे भी होंगे. जबकि एक ने कहा कि तुम्हें अपने प्रोफाइल में ये जोड़ देना चाहिए कि तुम्हें बच्चे नहीं पसंद हैं. दूसरों को वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो. हालांकि बहुत से लोगों ने महिला का साइड लिया और उसे उसके निर्णयों को लेने के लिए आजाद बताया.