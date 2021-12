अंजान शख्स के साथ डेट पर जाने से पहले महिला ने गूगल पर खोजा नाम, नतीजे देखकर खिसक गई पैरों तले जमीन!

इन दिनों डेटिंग का ट्रेंड तेजी से बढ़ता जा रहा है. लोग ऑनलाइन डेटिंग (Online Dating) साइट्स पर लोगों से मिलते हैं और बिना उनके बारे (Dating with Strangers) में जाने ही उनसे मिलने को तैयार हो जाते हैं. ऐसे में कई बार उन्हें धोखे खाने को भी मिलते हैं. हाल ही में अमेरिका की एक महिला के साथ भी ऐसा ही हुआ जो अंजान आदमी के साथ डेटिंग (American Woman Googled Name of Stranger Date) पर जा रही थी. मगर जाने से पहले उसने गूगल पर उसका नाम चेक कर लिया.

अमेरिका के नैशविले (Nashville, America) में रहने वाली शाइना के कार्डवेल (Shaina Kay Cardwell) एक कंपनी में रीक्रूटमेंट मैनेजर के पद पर काम करती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने अजीबोगरीब डेटिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताया. शाइना ने बताया कि उनकी मुलाकात हिंज नाम की डेटिंग एप पर एक शख्स से हुई थी जिसके साथ कुछ दिन बात करने के बाद उन्होंने पहली बार डेट पर जाने का विचार किया.

महिला अब दूसरी औरतों को भी यही सलाह दे रही है कि वो डेट पर जाने से पहले शख्स का नाम गूगल कर लें. (फोटो: Tiktok)

गूगल पर नाम सर्च करते ही उड़े महिला के होश

आजकल लोग डेटिंग शुरू करने से पहले अपने पार्टनर को सोशल मीडिया साइट्स पर स्टॉक कर लेते हैं जैसे उनके बारे में और भी बातें जान सकें. महिला ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया. उसने डेट पर जाने से पहले अपने पार्टनर को सोशल मीडिया साइट तो नहीं, सीधे सर्च इंजन गूगल पर ही सर्च किया जिससे वो उसके बारे में सब कुछ जान सके.

किडनैपिंग के मामले में गिरफ्तार हो चुका था शख्स

जैसे ही शाइना ने शख्स को सर्च किया उसके होश उड़ गए. द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने टिकटॉक पर वीडियो शेयर कर बताया कि जब उसने गूगल पर शख्स का नाम टाइप किया तो उसे पता चला कि वो किडनैपिंग के मामले में गिरफ्तार हो चुका है. ये जानकर शाइना दंग रह गई. उसने अपने वीडियो में दूसरी महिलाओं को समझाया कि वो भी जब किसी अंजान शख्स के साथ डेटिंग पर जाएं तो उससे पहले उनके बारे में सोशल मीडिया के साथ-साथ गूगल पर भी जांच कर लें क्योंकि सोशल मीडिया पर पूरा सच नहीं पता गल पाता है. महिला के वीडियो पर कमेंट कर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक महिला ने कहा कि यही वजह है कि वो डेटिंग साइट्स के जरिए लोगों को डेट नहीं करती है.