औरतों से 2500 रुपये लेकर बेवफा मर्दों का पर्दा फाश करती है ये महिला! 1000 लोगों की खोल चुकी है पोल

रिश्तों में खटास आने का सबसे बड़ा कारण होता है लोगों में बेवफाई का भाव. मर्द हो या औरत, जब वो एक दूसरे को धोखा देने लगते हैं और किसी और से उनका अफेयर चलने लगता है तो स्वभाविक है कि दोनों एक दूसरे से दूर होने लगते हैं. पर समस्या तब होती है जब पीठ पीछे ये सब चल रहा हो और दूसरे पार्टनर को कानोकान खबर ना हो. ऐसी ही औरतों की मदद के लिए एक अमेरिकी महिला (American woman do loyalty test of men) काम करती है जो बेवफा मर्दों की पोल खोलने का काम करती है.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के लॉस एंजेलिस (Los Angeles, USA) की रहने वाली 30 साल की मैडेलिन स्मिथ अपनी खूबसूरती का फायदा मर्दों की सच्चाई (How to check loyalty of men) पता लगाने में उठाती हैं. वो एक जासूस की तरह काम करती हैं और महिलाओं के लिए उनके पार्टनर्स का लॉयल्टी टेस्ट करती हैं. यानी वो इस बात का पता लगाती हैं कि उनके क्लायंट का पार्टनर मन से कैसा है, क्या वो पराई औरत को देखकर दिल हार जाने वाला है या फिर उसके क्लायंट के प्रति वफादार है.

2500 रुपये लेकर देती हैं सेवा

मैडेलिन ने बताया कि वो अपनी महिला क्लायंट्स से 2500 रुपये तक चार्ज करती हैं और फिर लॉयल्टी टेस्ट के लिए अपना जाल बिछाना शुरू कर देती हैं. उन्होंने कहा कि वो इस बात को अच्छे से जानती हैं कि मर्दों की दुखती रग क्या है और उनके बारे में सब कुछ कैसे पता लगाया जाए. वो सिर्फ किसी मर्द की प्रोफाइल देखकर ही बता देती हैं कि वो असल में कैसा व्यक्ति है. उन्हें ऐसा काम करने की प्रेरणा चीटर नाम के एक टीवी शो से मिली थी और साल 2018 से ही उन्होंने अपने स्टिंग ऑपरेशन को करना शुरू कर दिया था.

महिलाओं की करती हैं मदद

उन्होंने कहा कि वो कुछ बातें क्लायंट्स से जरूर जानने की कोशिश करती हैं, जैसे पहले 6 महीने तक क्या बॉयफ्रेंड अपना फोन उन्हें छूने देता है या नहीं या फिर वो स्नैपचैट पर क्या ज्यादा एक्टिव है क्योंकि स्नेपचैट पर फोटोज ओपन करने के बाद अपने आप डिलीट हो जाती हैं और या फिर मैसेज को छुपाया भी जा सकता है. उन्होंने कहा कि औरतें पहले तो उनसे संपर्क करने में संकोच करती हैं पर वो उन्हें ये समझाती हैं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि सच जानना और अपने पार्टनर से जवाब मांगने का उनका हक है. कई बार जब उन्हें पार्टनर खतरनाक लगते हैं तो वो औरतों को लीगल मदद की भी सलाह देती हैं. मैडेलिन लड़कों से सोशल मीडिया के जरिए जुड़ती हैं और उनसे बातें करती हैं और फिर उन्हें प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं. जो उनके जाल में फंस जाता है, वो टेस्ट में फेल हो जाता है वहीं जो नहीं फंसता वो पास हो जाता है.