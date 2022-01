महिला को उसी के घर में कम कपड़े पहनने से रोकने के लिए आ गया पड़ोसी, खुलेआम दे डाली धमकी!

आप अपने घर में क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, ये सब आप पर निर्भर करता है. हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने बंद घर में आराम की जिंदगी बिताए और जिस तरह से वो रहना चाहता है, उस तरह से अपना जीवन जिए लेकिन अक्सर आस-पड़ोस के लोगों को इससे एतराज होने लगता है कि कोई अपने घर में भी वैसा क्यों कर रहा है जो उन्हें नहीं पसंद है. हाल ही में एक महिला (Neighbour Stopped Woman from Wearing Lingerie in Home) के साथ ऐसा ही हुआ जिससे उसके होश उड़ गए.

सोशल मीडिया साइट रेडिट पर हाल ही में एक महिला ने अपनी लाइफ से जुड़ा हैरान करने वाले एक्सपीरियंस (Woman Shared Weird Experience with Neighbour) के बारे में शेयर किया. द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार महिला ने बिना अपना परिचय दिए बताया कि वो उसकी नई शादी हुई थी. वो और उसका पति कुछ दिन पहले ही हनीमून से वापिस आए थे और महिला को अच्छा लगता था कि वो घर में सिर्फ ब्रा और अंडरवियर (Woman Wear Bra and Underwear at Home) में रहे. उसका कहना है कि नई शादी के कारण वो इन तरीकों से ही रोमांस को कायम रखती है.

महिला को उसी के घर में कपड़ों के लिए टोकने आ गया शख्स

मगर एक दिन बेहद विचित्र घटना घटी. उसके घर पर उसका पड़ोसी आ धमका. महिला ने तुरंत चेंज किया और दरवाजा खोला तो पड़ोस में रहने वाले शख्स को देखकर दंग रह गई. महिला ने बताया कि शख्स (Neighbourhood Man stopped woman from wearing lingerie in her own home) आगबबूला होकर उसपर चिल्लाने लगा और उससे कहा कि उसे घर में कम कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि उसकी बेटी उसे देख लेती है. शख्स ने बताया कि उसकी 7 साल की बेटी अपनी दूरबीन से उसके घर में देख लेती है और बिना कपड़ों के रहने से बेटी पर बुरा असर पड़ेगा. शख्स ने महिला से झगड़ते हुए कहा कि अगर वो अपने घर में ढंग के कपड़े नहीं पहनेगी तो फिर शख्स इस बात की शिकायत सोसाइटी के ग्रुप पर करेगा.

पति ने भी उसी पर हुआ नाराज, सोशल मीडिया पर लोगों ने दिया महिला का साथ

ये सुनकर महिला के होश उड़ गए और उसने तुरंत उसे जाने के लिए कहा. महिला ने जब अपने पति से ये बातें शेयर कीं तो वो भी उसे टोकने लगा कि उसे घर में ढंग से कपड़े पहनने चाहिए और अगर उस शख्स की जगह वो होता तो शायद वो भी यही कदम उठाता. पति से भी निराशा हाथ लगने के बाद जब महिला ने रेडिट पर इस मामले को शेयर किया तो लोगों ने उसका सपोर्ट किया. लोगों ने कहा कि बंद घर में, पर्दे लगे होने के बाद भी बच्ची अगर दूरबीन से तांक-झांक कर रही है तो इसमें महिला की नहीं, बच्ची की गलती है. वो अपने घर में कुछ भी पहने और या फिर कुछ ना भी पहने तो उससे किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए. लोगों ने कहा कि शख्स को अपनी बेटी को समझाना चाहिए कि दूसरों के घरों में देखना गलत है. यही नहीं, लोगों ने तो पति को भी बुराभला कहा और महिला को समझाया कि वो अपना कॉन्फिडेंस ना खोए.