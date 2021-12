बच्चों को कार के बाहर खड़ा कर अंदर बॉयफ्रेंड संग रोमांस करने लगी मां, वायरल हो रहा शर्मनाक Video

भारतीय संस्कृति में मां और बच्चों का रिश्ता ममता से भरा और सबसे पवित्र माना जाता है. इसलिए कहते हैं- ‘पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता’. हालांकि दुनिया के अन्य देशों में शायद ऐसा नहीं है. यूं तो किसी भी इंसान के चरित्र या किसी देश के सामाजिक ढांचे का मूल्यांकन करने का हक किसी को नहीं है मगर अर्जेंटीना की एक मां (Argentina Mother Shameful Act) ने ऐसा करने पर सभी को मजबूर कर दिया है. महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों (Mother Abandoned kids to romance with boyfriend) के सामने ऐसी हरकत कर दी कि लोग उसकी खूब आलोचना कर रहे हैं.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार अर्जेंटीना के ला प्लाटा (La Plata, Argentina) से जुड़ी एक खबर इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. यहां एक 28 साल की महिला ने अपने बच्चों को कार से बाहर निकालकर अंदर अपने बॉयफ्रेंड (Mother Romance with Boyfriend in Car) के साथ रोमांस करने का मन बनाया तो इंटरनेट पर बवाल मच गया. हैरानी की बात ये थी कि 2 और 5 साल के बच्चे कार के ठीक बाहर खड़े थे और अंदर आने की गुजारिश कर रहे थे.

मां ने बच्चों को कार से बाहर निकालकर अंदर की अश्लील हरकतइस घटना का वीडियो वायरल (Kids Stand Outside Car Viral Video) हो रहा है. रिपोर्ट के अनुसार पेरियरा इराओला पार्क (Pereyra Iraola Park) में एक महिला उसका बॉयफ्रेंड और महिला के 2 बच्चे पहुंचे. बेटी की उम्र 5 साल है जबकि बेटा महज 2 साल का है. महिला और उसके बॉयफ्रेंड ने कार में ही रोमांस करने का मूड बना लिया और ऐसा करने के लिए उन्होंने दोनों बच्चों को कार के बाहर खड़ा कर गाड़ी अंदर से बंद (Woman Romance in front of Minors) कर ली. बच्चे अंदर आने के लिए बोलते सुनाई दे रहे थे. शर्मनाक बात ये है कि बेटी कद में ऊंची थी तो वो शीशे से अंदर सब कुछ देख पा रही थी जबकि बेटा छोटा था तो वो सिर्फ कार के हैंडल से ही खेलने में व्यस्त था. इस बात से महिला और उसके बॉयफ्रेंड को कई फर्क नहीं पड़ रहा था और दोनों रोमांस में बिजी थे.

कपल को पुलिस ने किया गिरफ्तारकार के नजदीक से गुजरने वाले लोगों ने जब ये शर्मनाक दृश्य देखा तो तुरंत पुलिस को फोन कर दिया. पुलिस ने कपल को गिरफ्तार कर लिया है. रिपोर्ट के अनुसार भले ही शख्स बच्चों का पिता नहीं था मगर उसपर भी महिला के साथ-साथ नाबालिग बच्चों को अकेले छोड़ने, उनको प्रताड़ित करने और उनके सामने संबंध बनाकर यौन शोषण (Sexual Abuse of Kids) करने का आरोप लगा है. दोनों बच्चों को चाइल्ड केयर सेंटर में डाल दिया गया है. आपको बता दें कि भारत में भी पोक्सो एक्ट के अंतर्गत बच्चों के खिलाफ शोषण को लेकर सख्त सजा का प्रवाधान है.