अंतरिक्ष यात्री ने स्पेस में किया योग, स्थिर रहने के लिए खुद को रस्सी से बांधे आई नजर! देखें वीडियो

आपने टीवी पर या सोशल मीडिया में वायरल होने वाले वीडियोज में अंतरिक्ष यात्रियों से जुड़े वीडियोज तो जरूर देखे होंगे. जो एस्ट्रनॉट्स अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर होते हैं या फिर किसी मिशन पर जाते हैं उन्हें अपने अंतरिक्ष यान के अंदर लंबा वक्त बिता देना पड़ता है. ऐसे में वो खुद का मनोरंजन करने के लिए अलग-अलग तरह की चीजें करना पसंद करते हैं. हाल ही में एक अंतरिक्ष यात्री (Astronaut yoga in space video) में योग कर अपना समय बिताया. बिना ग्रैविटी के स्पेस (yoga in space without gravity) में योग करना कितना मुश्किल हो सकता है वो आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं.

ट्विटर अकाउंट कॉस्मिक किड्स ने हाल ही में एक वीडियो (astronaut video doing yoga) शेयर किया जिसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी की अंतरिक्ष यात्री समांथा क्रिस्टोफॉरेटी (Samantha Cristoforetti) अंतरिक्ष यान के अंदर योग करते नजर आ रही हैं. वीडियो तो हैरान करने वाला है ही, मगर ये देखकर आपको गर्व मेहसूस होगा कि योग को दूसरे देशों के लोग भी अपना रहे हैं और इसका प्रचलन बढ़ रहा है.

अंतरिक्ष यात्री ने स्पेस में किया योग

वीडियो में समांथा अपने अंतरिक्ष यान के अंदर मौजूद नजर आ रही हैं. वो दोनों ओर से रस्सी से बंधी हुई हैं क्योंकि स्पेस में ग्रैविटी तो होती नहीं, ऐसे में उन्हें खुद को जमीन से टिकने में रस्सी की जरूरत पड़ रही है. आप देख सकते हैं कि उनके पैर कैसे अपनी जगह से बार-बार हिल जा रहे हैं. इससे ये पता चलता है कि बिना गुरुत्वाकर्षण बल के योग करना कितना मुश्किल होता है. इसके बावजूद उन्होंने योग के स्टेप को बखूबी किया है. कॉस्मिक किड्स ने अपने यूट्यूब पर भी इस योग सेशन का पूरा वीडियो शेयर किया है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

ये हैं सऊदी के 9 सबसे अय्याश राजा आगे देखें…

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

ट्विटर पर इस वीडियो को 16 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं वहीं यूट्यूब पर भी इसे 8 हजार से ज्यादा व्यूज मिले हैं. कुछ लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि अंतरिक्ष यात्री ने खूबसूरती से योग किया है. जबकि एक ने तो इसे फेक वीडियो बता दिया. कॉस्मिक किड्स योगा का यूट्यूब चैनल है जो बच्चों को योग करना सिखाता है.