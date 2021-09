इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स को हर दिन दिखते हैं 16 सनराइज और सनसेट! जानें कैसे होता है 'चमत्कार'

आपने इंटरनेशल स्पेस स्टेशन ( International Space Station) के बारे में तो सुना ही होगा. ये एक बड़ा अंतरिक्ष यान (Spacecraft) है जो पृथ्वी के चक्कर (Orbits around the earth) लगाता है और इस स्पेस स्टेशन में कई अंतरिक्ष यात्री रहते हैं. ये स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष के बारे में शोध करने के लिए काम आने वाली एक तरह की लैब भी है जहां कई तरह के रिसर्च होते रहते हैं. स्पेस स्टेशन चंद्रमा की तरह धरती का चक्कर लगाता है और धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों को कई जानकारियां मुहैया कराता है. इस स्पेस स्टेशन में अलग-अलग देशों की स्पेस एजेंसी के एस्ट्रोनॉट (Astronaut) रहते हैं. इस स्पेस स्टेशन से जुड़ी सबसे खास बात ये है कि इसमें रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को एक दिन में 16 सूर्योदय और सूर्यास्त (Astronauts witness 16 sunrise and sunset) नजर आते हैं!

जी हां, आपने सही पढ़ा, इस स्पेस स्टेशन पर जो एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं उन्हें एक दिन में 16 सूर्योदय और सूर्यास्त नजर आते हैं. मगर सवाल ये उठता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है? तो चलिए आपको बताते हैं कि ये चमत्कार कैसे होता है. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 90 मिनट (90 minutes) में ही धरती के चक्कर लगा लेता है. यानी वो अपना एक ऑर्बिट 90 मिनट में पूरा करता है. इस वजह से हर 45 मिनट में अंतरिक्ष यात्रियों को एक सूर्योदय और एक सूर्यास्त नजर आता है. आईएसएस में मौजूद यात्रियों को इस कारण से एक दिन में 16 सनराइज और सनसेट दिखते हैं.

इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में करीब 121 डिग्री सेल्सियस का फर्क होता है. उनके कपड़ों में खास तरह के मटीरियल का इस्तेमाल किया जाता है जिसके कारण उन्हें तापमान में होने वाले बदलाव से फर्क नहीं पड़ता है. अंतरिक्ष यात्रियों के कपड़े भीषण गर्मी और भीषण सर्दी को बर्दाशत करने के लिए बने हैं. हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया जिसके माध्यम से उन्होंने ये तमाम जानकारियां भी साझा की हैं. इस पोस्ट पर कई लोगों ने कमेंट किया है. कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन से वापिस कब लौटते हैं.