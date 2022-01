बॉस के पालतू तोते पर कर्मचारी ने चढ़ा दी गाड़ी, सजा के तौर पर छिनी नौकरी मगर शख्स हो गया मालामाल!

अक्सर इंसान से गलती में ऐसी चीजे हो जाती हैं कि जिसका उसको अफसोस तो होता है मगर वो गलती सुधारने के लिए कुछ नहीं सकता. ऐसी गलतियों का अंजाम भी काफी बुरा हो जाता है. ऑस्ट्रेलिया के एक शख्स के साथ भी नौकरी (Employee Commited mistake at Job) पर एक बड़ी गलती हो गई. उसने अंजाने में अपने मालिक के पालतू तोते (Man killed Boss’ pet parrot from car) की जान ले ली और इसकी सजा के तौर पर उसकी नौकरी (Man Sacked from Job) चली गई. मगर इसके बाद जो हुआ वो आपको चौंका देगा.

इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में मजदूरी (Australian manual labourer) करने वाले ब्लेक ओ कीफे (Blake O’Keeffe) के खूब चर्चे हैं. डेली स्टार वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेग डनशिया (Gregg Dunshea) नाम के बिजनेसमैन के ऑस्ट्रेलिया स्थित बिजनेस साइट पर काम करने वाले ब्लेक ने कुछ ऐसा कर दिया कि लोग दंग रह गए. उससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये कि उसको सजा भी भयंकर मिली. दरअसल, ब्लेक ने अपने मालिक के तोते को ही गाड़ी (Employee ran over boss’ pet parrot) से कुचल दिया.

शख्स ये गाड़ी मोड़ रहा था जब उसने तोते को हटाने की काफी कोशिश की मगर वो अपनी जगह से हटा नहीं. (फोटो: Facebook)

गाड़ी के नीचे आ गया तोता

रिपोर्ट के अनुसार ब्लेक कंपनी की ही एक गाड़ी को मोड़ रहा था जब उसका ध्यान तोते पर गया. कई बार लकड़ी से हंकाने के बाद भी वो उड़कर वहीं बैठ जा रहा था. ब्लेक ने सोचा कि वो उसे हाथों से उठाकर बगल में रख दे मगर उसे पिछली बार की बात याद आई जब उसने हाथ से उठाने की कोशिश की थी तब तोते ने उसे काट लिया था. ब्लेक ने सोचा कि वो गाड़ी बैक करना शुरू करे क्योंकि गाड़ी को पास आते देख तोता अपने आप ही उड़ जाएगा. मगर तोता वहां से नहीं उड़ा और गाड़ी के नीचे आ गया.

ब्लेक को मिलेंगे 13 लाख रुपये

मालिक को जैसे ही ये पता चला उसने ब्लेक को तुरंत नौकरी से निकाल दिया. ब्लेक ने नौकरी छिनने के बाद मालिक के खिलाफ कोर्ट में केस किया और कोर्ट ने मालिक को गुनहगार माना. कोर्ट के अनुसार ब्लेक ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया. यही नहीं, कोर्ट ने मालिक को 13 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर ब्लेक को देने का आदेश दिया और नौकरी वापिस लौटाने को कहा. अब मालिक ने निर्णय लिया है कि वो ऊपरी अदालत में केस ले जाएगा. उसका मानना है कि ब्लेक ने तो सिर्फ नौकरी खोई है. उसे दूसरी नौकरी कहीं भी मिल जाएगी मगर उसे ऐसा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती. उसका तोता लौटकर नहीं आ सकता. उसने कहा कि मुआवजे की रकम इतनी ज्यादा है कि वो चाह कर भी उसे नहीं चुका पाएगा.