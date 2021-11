ऑनलाइन जुआ खेलने के लिए महिला कर्मी ने मालिक को लगाया 7 कोरड़ का चूना! पॉइंट जीतने के लिए झोंक दिए असली रुपये

एक महिला ने पॉइंट्स वाला जुआ खेलने के लिए असली रुपये लगा दिए और रुपयों की जरूरत को पूरा करने के लिए अपने एम्पलॉयर से करोड़ों रुपये चुरा लिए (Woman Steal Money from Employer for gambling). ऑस्ट्रेलिया के तसमानिया (Tasmania, Australia) में रहने वाली 49 साल की रकेल नाओमी पेरी (Rachel Naomi Perri) तसमानिया वेटेरिनरी हॉस्पिटल में काम करती थीं. साल 2016 से साल 2019 के बीच उन्होंने कंपनी को लगातार ठगा (Woman Did Computer Related Fraud) और उन्हें 7 करोड़ रुपये का नुकसान करवाया.