अपना घर समझकर जहां 5 साल से रह रहा था कपल, वहीं से निकाला गया बाहर! पता लगी ऐसी बात कि खिसकी पैरों तले जमीन

हर इंसान की तीन ही जरूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान! हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने और परिवार के लिए घर खरीदे जहां किराये या मकान मालिक की चिक-चिक से दूर, वो मालिक की तरह रहे. पर जब अपने ही घर से किसी को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए तो किसी को भी दुख मेहसूस होगा. ऐसा ही दुख ऑस्ट्रेलिया के एक कपल (Australian couple kicked out of own house) को भी हुआ जब उन्होंने एक नीलाम हो रहे घर को खरीद लिया पर वहीं से उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार जेस और जैकी मोरक्रॉफ्ट (Jess-Jackie Morecroft) ने 5 सालों पहले अपने सपनों का घर, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट पर मार्च 2018 में खरीदा था. उन्होंने ये घर नीलामी में खरीदा था जिसके लिए उन्हें कुल 6 करोड़ रुपये चुकाने पड़े थे. क्वीन्सलैंड के मर्मेड बीच (Mermaid Beach, Queensland) पर स्थित इस घर में कपल पिछले 5 सालों से ये सोचकर रह रहा था कि वो इस घर के मालिक हैं. पर ये उनका वहम था. जब उन्हें सच का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई!

कपल के साथ हुई ठगी

पिछले 5 सालों में उस घर की कीमत बढ़कर 14 करोड़ रुपये हो गई थी. पर अचानक उनके ऊपर दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब क्वीन्सलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि वो घर उनका नहीं है. कपल उस घर के मालिक नहीं हैं, बल्कि मालिक पुराने ही लोग हैं, जिनके घर को नीलाम किया गया था. दरअसल, हुआ यूं कि नीलामी के बाद, कपल के नाम घर किया ही नहीं गया, वो पुराने मालिकों के नाम पर ही रहा. कपल ने घर के पूरे पैसे देकर घर को खरीद लिया था, पर कागजों में पुराने मालिक ही असल मालिक थे.

छिन गया घर

कोर्ट के दस्तावेजों में साफ लिखा है कि घर के मालकिन, 83 साल की हिंड इसा हैं. महिला ने रेजिस्ट्रार ऑफ टाइटल्स के पास जाकर ये बताया था कि उनका घर ठगों और अपराधियों द्वारा जबरन गिरवी रख दिया गया था. उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके नकली सिग्नेचर बनाकर प्रॉपर्टी को बेचा गया है. तब से जेस और उनकी पत्नी, घर को हासिल करने की कोशिश में कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं. इस साल की शुरुआत में कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग महिला की घर की असली मालकिन हैं. कपल इस निर्णय से दुखी हैं पर उन्हें तसल्ली इस बात की है कि कोर्ट ने क्वीन्सलैंड सरकार को निर्देश दिया है कि वो कपल को मुआवजे के रूप में 2.7 मिलियन डॉलर्स यानी 22 करोड़ रुपये दे.