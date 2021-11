लेडी डॉक्टर ने दोस्तों को लगाया घोड़े को काबू में करने वाला इंजेक्शन! महंगी पड़ गई नशे की आदत

जिन लोगों को नशे की लत होती है वो नशा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. फिर वो ये भी नहीं सोचते कि उनके स्वास्थ पर कितना बुरा असर पड़ेगा. मगर जब एक डॉक्टर ही नशे की लत के चलते ऐसी गलती कर दे तो चर्चा होना लाजमी है. इन दिनों ऑस्ट्रेलिया (Australian Veterinary Surgeon used Drugs) की रहने वाली जानवरों की एक डॉक्टर सुर्खियों में बनी हुई है. वो इसलिए क्योंकि इस महिला ने खुद को और अपने दोस्तों को एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जो घोड़ों (Lady Doctor Inject Horse tranquilliser to Friends) को लगाया जाता है.

पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली कैथरीन मैक्गुइगैन (Catherine McGuigan), एक पशुचिकित्सक हैं. वो मुर्रे वेट्रिनेरी सर्विसेज में काम करती थीं मगर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया. कैथरीन और उनके दोस्तों ने एक दिन ड्रग्स लेकर हाई होने का प्लान बनाया था. इसके लिए वो अपने अस्पताल से केटामाइन (Ketamine Horse Tranquilliser) नाम के इंजेक्शन की एक शीशी साथ में लेती आईं.

डॉक्टर को नौकरी से निकाल दिया गया है. (फोटो: Instagram/@murrayvets)

क्या होता है केटामाइन?

आपको बता दें कि केटामाइन ट्रैंक्युलाइजर होता है जो घोड़ों और उन्य बड़े जानवरों को लगाया जाता है जिससे उन्हें शांत किया जा सके. इंसानों को लगाने से ये इंजेक्शन वही काम करता है जो ड्रग्स का नशा करने के बाद इंसान के साथ होता है. दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है और आदमी शांत हो जाता है. ये एक तरह से जानवरों के लिए एनेसथीसिया का काम करता है. ऑस्ट्रेलिया में ये ड्रग्स हमेशा लॉक कर के रखने का नियम है. इसे खुले तौर पर बाजार में नहीं बेचा जाता.

महिला ने दोस्तों को ड्रग्स के तौर पर दिया केटामाइन

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार इस साल अक्टूबर में कैथरीन और उनके दोस्त साथ में कोकेन का नशा कर रहे थे जब महिला अपनी कार से केटामाइन की शीशी लेती आईं. इसके बाद उन्होंने दोस्तों को ड्रग्स इंजेक्ट (Woman Inject Ketamine Drugs to Friends to get High) कर दिया और दोस्तों से इस बारे में किसी को भी बताने से मना कर दिया. जानवरों की डॉक्टर होने के नाम कैथरीन के पास केटामाइन रखने का अधिकार तो था मगर वो उसे इंसानों पर इस्तेमाल नहीं कर सकती थीं. अब मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी एक जांच कमेटी ने उनपर 2 लाख से ज्यादा रुपये का जुर्माना ठोक दिया है और उनके डॉक्टरी का लाइसेंस भी छीन लिया गया है. यानी वो अब मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगी.