कभी साढ़े 4 फीट थी हाइट, बौना कहकर लोग उड़ाते थे मजाक, अचानक 'ग्रेट खली' से लंबा हो गया शख्स!

दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं. एक बेहद लंबे, जिनका कद इतना हो जाता है कि लोग उन्हें सिर उठाकर ही देखते हैं. दूसरे वो लोग जिनका कद छोटा रह जाता है और उन्हें लोगों को सिर उठाकर देखना पड़ता है. बौने आदमी के मन में हमेशा ये टीस होती है कि काश उसका कद भी लंबा हो पाता पर ऐसा मुमकिन नहीं होता है. हालांकि, इतिहास में एक शख्स का नाम दर्ज है, जो दुनिया का एकलौता ऐसा व्यक्ति है, जिसने बौने और लंबे (Man lived life of dwarf and giant) का बराबरी से समय देखा और वो एक ही जिंदगी में अलग-अलग हाइट का था. उसका कद इतना लंबा हो गया कि वो भारत के डब्लूडब्लूई सुपरस्टार ‘ग्रेट खली’ (Man taller than Great Khali) से भी ऊंचा हो गया था.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार इस व्यक्ति का नाम एडम रेनर (Adam Rainer) था जिसका जन्म ऑस्ट्रिया के ग्राज (Graz, Austria) में 1899 में हुआ था. उनके माता-पिता एवरेज हाइट के ही थे. 18 साल की उम्र तक एडम की हाइट सिर्फ 4 फीट 6 इंच थी पर जब वो 50 साल के हुए, तब उनका कद 8 फीट (8 feet long man once a dwarf) हो चुका था. वो असल में एक बौने ही थे पर उनके पीयूष ग्रंथि में एक ट्यूमर हो गया था, जिसकी वजह से उनका कद अचानक ही बढ़ने लगा था. लोग कभी उसे बौना कहकर चिढ़ाया करते थे पर जब हाइट अचानक बढ़ी तो सब हैरान रह गए.

एडम की पीयूष ग्रंथि में ट्यूमर था जिसकी वजह से उसकी हाइट बढ़ती चली गई. (फोटो: Twitter/@historyinmemes)

शुरू में बौना था शख्स

आपको लगेगा कि ये तो अच्छी ही बात है कि एक बौने व्यक्ति का कद अचानक बढ़ गया पर ऐसा नहीं है. हाइट के बढ़ने के साथ-साथ उनकी शारीरिक समस्याएं भी बढ़ने लगीं. जब पहले विश्व युद्ध में लड़ने के लिए उन्होंने अपना नाम लिखवाना चाहा तो डॉक्टरों ने उनके कद को बौने के समान माना और लड़ाई के लिए उन्हें अनफिट बताया. बौने होने के बावजूद, एडम का हाथ-पैर उनके कद के हिसाब से काफी बड़ा था. ऑल दैट्स इंट्रेस्टिंग की रिपोर्ट के अनुसार वो 8 नंबर का जूता पहना करते थे.

51 साल तक बढ़ी हाइट

21 साल की उम्र में जब लोगों की हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, तब एडम अचानक से बढ़ने लगे. 30 साल की उम्र तक वो 7 फीट 2 इंच के हो चुके थे और उनकी हाइट रुक ही नहीं रही थी. 1930 में दो डॉक्टरों ने उनकी जांच की और ट्यूमर का पता लगाया. ट्यूमर की वजह से उन्हें एक्रोमेगले कंडीशन हो गई थी जिसमें चेहरा, हाथ और पैर असमान्य रूप से बढ़ने लगते हैं. 1931 में उनके ट्यूमर को निकाला गया. लंबाई की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी गोल घूमने लगी और सर्जरी के बाद भी उनका कद बढ़ना नहीं रुका. उनकी हड्डी इतनी ज्यादा मुड़ गई कि वो खड़े भी नहीं हो पाते थे, ऐसे में उन्हें बेड रेस्ट ही करना पड़ता था. उनकी एक आंख की रोशनी चली गई और बाएं कान से सुनना भी बंद हो गया. 51 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई. उस वक्त उनका कद करीब 8 फीट (7 फीट 10 इंच) तक हो चुका था.