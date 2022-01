Shocking: यहां कमसिन लड़कियों को जबरन बनाया जाता है मां, चल रही है बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री!

दुनिया में कई ऐसी अजीबोगरीब चीजें (Weird Things around the world) हैं जिनके बारे में जब लोगों को पता चलता है तो उनके होश उड़ जाते हैं. कई बार ये चीजें दिमाग को ही नहीं, आत्मा को भी झकझोर देने वाली होती हैं. आज हम आपको एक ऐसी ही चीज के बारे में बताने जा रहे हैं. अफ्रीका के एक देश में ऐसी फैक्ट्री है जहां सामान नहीं, बच्चे पैदा (Africa Baby Factory) किए जाते हैं.

नाइजीरिया (Nigeria Baby Factory) में ये खौफनाक काम हो रहा है. यहां बच्चा पैदा करने वाली फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं. ‘बेबी फार्मिंग’ (Baby Farming) के नाम से चलने वाला ये घिनौना धंधा (Baby Selling Business in Nigeria) जोर-शोर से हो रहा है. आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां कम उम्र की अफ्रीकी और दूसरे देश की लड़कियों को जबरदस्ती प्रेग्नेंट (Young Women Made Pregnant by Force in Nigeria) किया जाता है और उन्हें बच्चे पैदा करने पर मजबूर किया जाते है. सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि यहां 14 साल तक की लड़कियों को भी मां बना दिया जाता है.

निसंतान कपल्स को बेचे जाते हैं बच्चे

निसंतान कपल्स के लिए ये बिजनेस शुरू किया गया था. यहां लड़कियों को मां बनाकर बच्चे ऐसे कपल्स को बेचे जाते हैं. इसके लिए कपल्स बड़ी रकम चुकाने को भी तैयार होते हैं. इस वजह से गरीबी की मार झेल रही कई महिलाएं और लड़कियां पैसों की लालच के चलते अपनी मर्जी यहां चली आती हैं तो कई को जबरदस्ती मानव तस्करी के जरिए खरीदकर यहां लाया जाता है और फिर उन्हें सरोगेट मदर बनने पर मजबूर किया जाता है.

14 से 17 होती है मां बनने वाली युवतियों की उम्र

आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बिजनेस सिर्फ नाइजीरिया में ही नहीं इंडोनेशिया, यूक्रेन समेत कई और देशों में भी चल रहा है. बेबी फार्मिंग जैसा व्यापार अस्पतालों और अनाथालायों जैसी जगहों पर चोरी-छुपे किया जाता है. नाइजीरिया में चोरी छिपे चल रहा बच्चा पैदा करने का व्यापार बेहद खतरनाक हो चुका है. गार्डियन वेबसाइट की साल 2011 की एक रिपोर्ट के अनुसार एक छापे में सुरक्षाकर्मियों ने 32 प्रेग्नेंट महिलाओं को रिहा किया था जिन्हें जबरन बंधक बनाकर यहां लाया गया था. बता दें कि यहां जन्म देने वाली लड़कियों की उम्र 14 से 17 साल होती है और वो अपनी मर्जी से अबॉर्शन भी नहीं करा सकतीं, क्योंकि देश का कानून उन्हें इसकी इजाजत नहीं देता है. यहां के माफिया बच्चों को 3-4 लाख रुपयों में बेच देते हैं.