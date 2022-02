VIDEO: मां को देख मुस्कुराते बच्चे की नजरों पर चला गया लोगों का ध्यान, करने लगे भद्दी बातें!

मां और बच्चे (Mother-child bond) का रिश्ता इस दुनिया का सबसे प्यारा और सबसे खास रिश्ता होता है. मां अपने मासूम बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है. अपनी नींद, चैन, भूख, प्यास सब ताक पर रखकर सिर्फ उसकी देखभाल (Motherhood) करती है. बच्चा भी अपनी मां की सिर्फ एक झलक देखकर ही खुश हो जाता है. आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे अपनी मां को देखकर कैसे मुस्कुराते रहते हैं. ऐसा ही एक बच्चे (Baby smiling seeing mother viral video) ने भी किया मगर लोगों की नजर उसकी मासूमियत पर नहीं, उसकी नजरों पर चली गई और वीडियो वायरल (Baby looking at mother breast video) हो गया.

वायरल वीडियोज के लिए फेमस इंस्टाग्राम अकाउंट वायरल हॉग (Viral Hog) पर हाल ही में कैलिफोर्निया (California) का एक वीडियो शेयर किया गया है जो काफी चर्चा में है. वैसे तो ये वीडियो बेहद क्यूट (Cute baby looking at mother video) है और इसे देखकर आपको बच्चे की मासूमियत पर प्यार भी बहुत आएगा मगर वीडियो पर लोगों के कमेंट्स हैरान करने वाले हैं. कमेंट के बारे में बताने से पहले चलिए आपको वीडियो के बारे में बताते हैं.

क्या है वीडियो में?

इस वीडियो में एक बेहद छोटा बच्चा नजर आ रहा है जो अपनी मां की गोद में है. वो अपनी मां के चेहरे के साथ-साथ उसके स्तनों की ओर देख रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे उसे भूख लगी है और वो मां से खाने के तौर पर दूध मांग रहा है. बच्चे की मां भी ये देखकर खूब हंस रही है. बच्ची की मुस्कान इतनी प्यारी है कि उसे देखकर कोई भी इंसान अपना दिल हार जाएगा. ये आम बात होती है कि बच्चे जब भूखे होते हैं तो वो मां के सीने की तरफ देखने लगते हैं. इससे मांए भी समझ जाती हैं कि अब बेबी को फीड कराने का समय हो गया है. मगर इस क्यूटनेस में भी लोगों ने गंदनी खोजने में देर नहीं की.

वीडियो पर लोगों ने गंदे कमेंट्स भी किए हैं. (फोटो: Instagram)

लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को 38 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. कई लोगों ने कमेंट भी किया है जिसमें से अधिकतर वीडियोज भद्दे हैं. एक शख्स ने लिखा कि बच्चा ऐसे ही महिलाओं की तरफ देखेगा तो उसे पहला थप्पड़ 15 साल की उम्र में ही पड़ जाएगा. कई लोगों ने तो इससे भी बुरी बातें लिखी हैं. हालांकि बहुत से लोगों ने वीडियो पर प्यार बरसाया है और गंदी मानसिकता वाले लोगों को ताने मारते हुए कहा कि जब वो भी बच्चे रहे होंगे तो ऐसा ही करते होंगे.