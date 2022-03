बेवफा बॉयफ्रेंड्स की सच्चाई सामने लाती है मॉडल, अजीबोगरीब काम के लिए महिलाओं से लेती है लाखों रुपये

रिश्ते हमेशा भरोसे पर चलते हैं. जब कपल्स के बीच भरोसा खत्म हो जाता है और शक पैदा हो जाता है तो फिर रिश्ते भी खत्म होने लगते हैं. ऐसे में दोनों को ये लगने लगता है कि उनका पार्टनर उन्हें धोखा (how to know partner is cheating) दे रहा है. एक महिला ऐसी औरतों के लिए मसीहा बनकर सामने आई है जो उनके खातिर उनके बॉयफ्रेंड्स का लॉयल्टी टेस्ट (Woman do loyalty test of men) करती है मगर बदले में लाखों रुपये भी चार्ज करती है.

बार्सिलोना (Barcelona) में रहने वाली कैरोलाइना लेकर (Carolina Lekker) मॉडलिंग इंडस्ट्री में काफी फेमस हैं. वो प्लेबॉय अफ्रीका मैग्जीन (Playboy Africa magazine) के कवर पेज पर भी नजर आ चुकी हैं. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार वो महिलाओं के लिए मसीहा बनकर सामने आई हैं. कौरोलाइना ने बताया कि वो महिलाओं के लिए उनके बॉयफ्रेंड्स (Loyalty test of boyfriends) का सच सामने लाने में मदद करती हैं.

लॉयल्टी टेस्ट के जरिए वो काफी पैसे कमाती है. (फोटो: Instagram/@carollekker_)

मर्दों को फंसाकर करती है लॉयल्टी टेस्ट

दरअसल, कैरोलाइन एक ऑनलाइन जासूस की तरह महिलाओं के बॉयफ्रेंड्स को स्टॉक करती हैं, उनसे बातें करती हैं और ये देखती हैं कि क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को धोखा देने के लिए तैयार हो जाते हैं या नहीं. इस तरह वो महिलाओं को बेवफा मर्दों से बचाने का भी काम कर रही हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस काम के लिए कैरोलाइना लाखों रुपये चार्ज करती हैं.

एक महिला से चार्ज करती है 1 लाख रुपये

रिपोर्ट के अनुसार वो एक क्लाइंट से 1 लाख रुपये तक लेती हैं. हालांकि, अगर बॉयफ्रेंड सच्चा और लॉयल साबित हुआ तो वो बड़ी ही इमानदारी से फीस के पूरे रुपये लौटा देती हैं. उन्होंने बताया कि महिलाएं उनसे जुड़ती और फिर वो अपने क्लाइंट्स के बॉयफ्रेंड्स के सामने जाल बिछाना शुरू कर देती हैं. सबसे पहले वो उनसे इंस्टाग्राम पर संपर्क करती हैं. इसके बाद वो बातें करती रहती हैं और धीरे-धीरे बातों को अश्लील बनाने लगती हैं. उसने बताया कि बातें करने के बाद अगर मर्द मिलने को तैयार हो जाते हैं या फिर अपने रिलेशनशिप के बारे में छुपाते हैं तो इसका मतलब ये कि वो लॉयल्टी टेस्ट में फेल हो गए हैं.