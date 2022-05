चिड़िया का दाना खाने के लिए रस्सी पर लटक गया भालू, Video देखकर कहेंगे- 'हाथ को आया मुंह ना लगा!'

जानवर चाहे जितने भी खूंखार हों, वो कई बार अपनी अजीबोगरीब हरकतों से हमें गुदगुदाना नहीं भूलते हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियोज वायरल होने लगते हैं जिसमें जानवरों की मस्ती और उनकी विचित्र हरकतें हमारा बहुत मनोरंजन करती हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो (bear hanging from rope viral video) खूब चर्चा में है जिसमें एक भालू बड़ी-बड़ी चीजों को खाना छोड़कर पक्षियों का दाना खाने का मन बना लेता है.

अपने मजेदार वीडियोज के लिए फेमस सोशल मीडिया अकाउंट वायरल हॉग (Viral Hog) पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक भूखा भालू खाने की तलाश में रस्सी पर लटक जाता है. वैसे तो भालू काफी खूंखार जानवर होते हैं और हमने पहले कई बार भालुओं से जुड़ी खौफनाक खबरें भी बताई हैं जिसमें वो किसी पर हमला भी कर देते हैं. मगर इस वीडियो (bear hanging from rope cute video) को देखकर आपको भालुओं से प्यार हो जाएगा.

रस्सी पर लटक गया भालू

एक डोरी पर पक्षियों (Bear try to get bird food from bird house) के लिए लकड़ी का घर बना दिख रहा है जिसमें उनके लिए दाने भी पड़े हुए हैं. दूसरी ओर एक भालू उस रस्सी के सहारे घर को पाने की कोशिश में दिख रहा है. वो पेड़ के सहारे रस्सी तक तो चढ़ जाता है मगर फिर पेड़ छोड़कर दोनों हाथों से रस्सी पकड़ लेता है. उसके वजन को देखकर लग रहा है जैसे रस्सी टूट जाएगी. मगर वो बड़ी ही चतुराई से उसे पकड़ा दिख रहा है. फिर वो घर को अपने हाथों से पकड़ता है और उसे अपने साथ नीचे खींचने की कोशिश करता है. मगर उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिर जाता है. वीडियो देखकर आप यही कहेंगे कि हाथ को आया, मुंह ना लगा.

लोगों ने दी प्रतिक्रिया

वीडियो को 12 हजार से ज्यादा व्यूज मिले हैं. कई लोगों ने वीडियो पर कमेंट भी किया है. एक शख्स ने कहा कि ये भालू दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग भालू लग रहा है. जबकि एक ने कहा कि उसका ऊपरी भाग काफी मजबूत है क्योंकि वो इतनी देर तक रस्सी से लटका रहा. एक शख्स ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे भालू, रस्सी को जिप लाइन समझ रहा है. एक ने कहा कि उसकी भूख उसे ऐसा करवा रही है. हर कोई भालू की इस मजेदार हरकत को देखकर दंग है. एक शख्स ने तो वीडियो बनाने वाले लोगों को ही घेर लिया. उसका कहना है कि अगर भालू के गले में रस्सी फंस जाती तो उसकी जान भी जा सकती थी, लोगों को वीडियो बनाने की जगह उसका ध्यान देना चाहिए था.