VIDEO: बाहर बोर्ड पर लिखा था- 'कुत्ते से सावधान!' अंदर नजर आया ऐसा दृश्य जिसे देखकर आ जाएगी हंसी

कुछ दिनों से लखनऊ का पिटबुल मामला चर्चा में है. एक कुत्ते ने अपने मालिक की बूढ़ी मां को ही मार डाला. जब से ये खबर सामने आई है, तब से लोग खतरनाक ब्रीड के कुत्तों से काफी डरने लगते हैं. वैसे कुत्तों से सावधान (Beware of dog warning written on board) रहने की चेतावनी तो लोग बरसों से अपने घरों के बाहर लगाकर रखते आए हैं जिससे घर में आने वाले अंजान लोग अंदर घुसने से पहले सतर्क हो जाएं. मगर कई बार ये बोर्ड मजाक लगने लगते हैं जब घर में मौजूद कुत्ते (Dog warning written for small dog) ज्यादा ही सीधे या फिर बच्चे होते हैं. ऐसा ही एक नजारा हाल ही में एक घर में नजर आया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया अकाउंट लैड बाइबल पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इसके ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जो इतना फनी है कि जो भी इसे देख रहा है वो हंसे (funny dog video) बिना नहीं रह पा रहा है. वीडियो में मजेदार बात ये है कि इसमें एक लकड़ी की दीवार के बाहर कुत्तों से सावधान रहने की चेतावनी (Beware of dog warning for small dog viral video) लिखी हुई है मगर जब कैमरा प्रॉपर्टी के अंदर घूसता है तो वहां का नजारा काफी मनोरंजक है.

बोर्ड पर लिखी थी कुत्ते से बचने की चेतावनी

वीडियो में एक घर की लकड़ी की बाउंडरी के बाहर बोर्ड टंगा नजर आ रहा है जिसमें लिखा है- कुत्ते से सावधान. आमतौर पर ऐसी चेतावनियां लोग तभी लिखवाते हैं जब उनके पास कोई खूंखार कुत्ता होता है जो किसी अंजान शख्स के आ जाने से हिंसक हो जाता है. मगर जैसे ही कैमरा अंदर जाता है तो वहां एक कुर्सी पर छोटा सा चिहुआहुआ ब्रीड (Chihuahua breed) का कुत्ता आराम फरमाते नजर आ रहा है. उसके एक्सप्रेशन भी ऐसे लग रहे हैं जैसे उसे किसी चीज से लेना-देना ही नहीं है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस मजेदार वीडियो को 3 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक शख्स ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे आज कुत्ते की छुट्टी है, इस वजह से वो चेतावनी के अनुरूप किसी को डराने का काम नहीं कर रहा है. एक शख्स ने मजाक में कहा कि बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है, उसने 3 पोस्टमैन को काटा होगा. सीसीटीवी इडियट्स नाम के ट्विटर अकाउंट पर भी इस वीडियो को रीट्वीट किया गया है जिसपर लोगों ने मजेदार कमेंट किए हैं.