कार से टकराकर गिरा बाइक सवार, हंगामा मचाने की जगह ड्राइवर को लगा लिया गले! इमोशनल कर देगा Video

भारत हो या कोई और देश, रोड रेज के मामले अक्सर सुनाई दे जाते हैं. लोगों के अंदर इतना गुस्सा भरा होता है कि आसानी से सुरझाई जाने वाली बात को भी इतना बढ़ा देते हैं कि सड़क पर ही एक दूसरे से लड़ाई होने लगती है. ऐसे में कई बार तो लोगों ने एक दूसरे की जान भी ले ली है. मगर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जो ये बताता है कि प्यार से भी स्थिति को संभाला जा सकता है. वीडियो में एक बाइक चालक (Biker hugs driver who hit him by car video), कार से टकराकर गिर गया मगर उसने ड्राइवर पर गुस्सा नहीं किया.

अपने सकारात्मक और इमोशनल वीडियोज के लिए फेमस इंस्टाग्राम अकाउंट गुड न्यूज मूवमेंट (Good News Movement) पर हमेशा ही दिल को छू लेने वाले वीडियोज (heart touching video) नजर आते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो पोस्ट किया गया है जो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है. इस वीडियो एक सड़क दुर्घटना का दृश्य नजर आ रहा है मगर जो शख्स दुर्घटना का शिकार हुआ उसने इतनी आसानी और सरलता (Man hit by car hugs female driver instead of road rage) से मामले को सुलझाया कि लोग दंग रह गए.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

कार से टकराने के बाद बाइक सवार ने ड्राइवर को लगा लिया गले

वीडियो में बाइक सवार की गाड़ी सड़क पर गिरी दिख रही है और वो खुद हेल्मेट पहने एक कार की तरफ हाथ फैलाए बढ़ रहा है. वो जाकर कार की महिला ड्राइवर को गले लगा लेता है जो पहले से ही काफी डरी हुई नजर आ रही थी. कैप्शन के अनुसार महिला ड्राइवर ने अपनी कार से बाइक सवार को टक्कर मार दी जिससे वो नीचे गिर गया. उसकी बाइक भी गिर गई मगर हंगामा मचाने की जगह उसने जाकर महिला को गले लगा लिया और बात को वहीं खत्म कर दिया. वीडियो में लिखा है कि किसी के प्रति नम्रता ऐसी दिखती है.

लोगों ने वीडियो पर किया कमेंट

वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है. इसे 23 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और हजारों लोगों ने कमेंट भी किया है. एक यूजर ने शख्स की तारीफ करते हुए लिखा कि उसके अंदर रोड रेज का जरा भी भाव नहीं है. एक ने लिखा कि उस शख्स का दिल बहुत प्यारा होगा. ऐसे लोगों की दुनिया में जरूरत है. एक शख्स ने कहा कि ये बहुत ही प्यारी बात है क्योंकि वो महिला हादसे से डर गई होगी और उसका डर खत्म कर दिया. वाकई उस शख्स का दिल बड़ा होगा. एक ने कहा कि हादसे होते हैं मगर शख्स ने गुस्से की जगह नम्रता और प्रेम को चुना.