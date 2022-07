VIDEO: अपने मुंह से बड़े साइज के चूहे को खाने की फिराक में दिखा पक्षी, आकार के आगे बेकार हुई कोशिश!

इंसान हो या जानवर, जब भूख लगती है तो प्राणियों को कुछ भी मिल जाए तो वो खा लेते हैं. इंसानों की ही बात करें तो बर्गर-पिज्जा के शौकीनों को भूख के वक्त दाल-भात भी दे दिया जाए तो वो भी लोग जल्दी-जल्दी खा लेते हैं. शायद ऐसा ही पक्षियों के साथ भी होता है. हाल ही में एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें एक पक्षी अपनी साइज से बड़ा जीव (Bird try to eat large rat video) खाने की कोशिश कर रहा है मगर ऐसा करने में नाकामयाब हो जाता है.

जानवरों से जुड़े अजबगजब वीडियोज (Amazing animal videos) के लिए फेमस ट्विटर अकाउंट @buitengebieden पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक चिड़िया, बड़े से चूहो को खाने (Bird trying to eat capybara) की कोशिश करती दिख रही है. वीडियो (Pelican bird trying to eat capybara video) को देखकर आपको समझ आएगा कि अति महत्वकांक्षी होने का क्या नतीजा हो सकता है. चिड़िया भी ज्यादा महत्वकांक्षा में आकर अपने मुंह के साइज से बड़े जीव को खाने की कोशिश कर रही है.

चूहे को खाने की कोशिश में नजर आया पक्षी

वीडियो में नजर आ रही चिड़िया का नाम पैलिकन है. इन्हें वॉटर बर्ड के रूप में जाना जाता है. इनकी चोंच बड़ी होती है और ये अपने मुंह के आकार से बड़ी मछलियों को आसानी से निगल लेती हैं क्योंकि मछलियों का शरीर बहुत ही लचीला होता है जो मुंह में जाने के बाद मुड़ जाता है. अब शायद चिड़िया को लगा होगा कि वो इसी तरह दूसरे जीवों को भी खा सकती है. तो उसने एक चूहे की प्रजाति के जानवर को खाने का प्लान बनाया. वीडियो में दिख रहे चूहे को कैपीबारा कहते हैं. ये साउथ अमेरिका में रहने वाले जीव हैं जो चूहों की प्रजाति के होते हैं मगर इनका साइज बड़े सुअर या कुत्ते जितना हो जाता है. चिड़िया अपनी चोंच से चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रही है. वो कई बार प्रयत्न करती है मगर जब चूहा नहीं मुंह में आता तो हार मान लेती है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 57 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि 2 लाख से ज्यादा लाइक्स वीडियो को मिले हैं. कई लोगों ने वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया. एक शख्स ने कहा कि केपीबारा इस हरकत से जरा भी इंप्रेस्ड नहीं लग रहा है. वहीं एक शख्स ने उसी पक्षी की एक और फोटो शेयर की जहां वो दोबारा चूहा पकड़ने की कोशिश करता दिख रहा है.