भारत की रहस्यमयी जगह जहां पक्षी कर लेते हैं आत्महत्या! 'चिड़ियों का सुसाइड पॉइंट' नाम से है फेमस

भारत में कई बेहद विचित्र जगहें हैं जिनके बारे में आप अक्सर खबरों में सुनते रहते होंगे. कहीं दावा किया जाता है कि वहां भूतों का साया है तो कहीं का मौसम और परिवेश अजीबोगरीब है जिससे वहां के लोगों को समस्याएं होती हैं. मगर आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां इंसानों को नहीं, पक्षियों को समस्या होती है. इस जगह पर चिड़िया आकर सुसाइड (Place in India where birds commit suicide) कर लेती हैं.

असम की बोरेल पहाड़ियों के बीच बसा गांव जतिंगा (Jatinga village, Assam) देश में अपने रहस्यमयी होने के कराण प्रसिद्ध है. इस गांव को ‘चिड़ियों का सुसाइड पॉइंट’ (Suicide point of birds) कहा जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि गांव में चिड़िया आत्महत्या कर लेती हैं. सबसे ज्यादा हैरत की बात तो ये है कि यहां 1-2 नहीं, काफी संख्या में चिड़िया सुसाइड (Birds die in bulk in Indian village) करती हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ यहां के लोकल पक्षी ही नहीं, बाहर से आने वाले प्रवासी पक्षी भी आकर सुसाइड कर लेते हैं.

अपनी ही जान ले लेते हैं पक्षी

आमतौर पर सुसाइड से जुड़ी बात सिर्फ इंसानों के लिए सुनी जाती है. मगर जानवरों में ये काफी हैरान करने वाली घटना लगती है. कई रिपोर्ट्स के अनुसार यहां चिड़िया काफी तेज गति में उड़ती हैं और इमारत या पेड़ों से टकरा जाती हैं. इस टक्कर में उन्हें काफी चोट आ जाती है जिससे वो उड़ भी नहीं पातीं और बाद में उनकी मौत हो जाती है. आत्महत्या की ये घटनाएं सितंबर से नवंबर के महीनों में ज्यादा होती हैं जबकि शाम के 7 बजे से रात के 10 बजे तक यहां चिड़िया अपनी ही जान ले लेती हैं. बाकी दिन वो उड़ती दिख जाती हैं.

किस कारण से होती है ये रहस्यमयी घटना?

लोकल और प्रवासी पक्षियों की 40 प्रजातियां यहां सुसाइड कर लेती हैं. जातिंगा प्राकृतिक कारणों के चलते राज्य के दूसरे शहरों से करीब 9 महीने के लिए कट जाता है. रात के वक्त इस गांव में प्रवेश करने पर भी रोक लगी है. बर्ड एक्सपर्ट्स का मानना है कि ज्यादा मैगनेटिक फोर्स इस रहस्यमयी घटना का कारण है. यानी यहां चुंबकीय शक्ति बहुत ज्यादा होती है. ये भी माना जाता है कि कोहरे से भरे मौसम में यहां हवाएं बहुत तेज चलती हैं. इस वजह से चिड़िया लाइट के सोर्स के पास उड़कर जाती हैं. लाइट ना होने के कारण उन्हें साफ दिख नहीं पाता है और वो घरों, पेड़ों और गाड़ियों से भिड़ जाते हैं. गांववालों का मनना है कि गांव में कोई बुरी शक्ति है जो पक्षियों को यहां जीवित नहीं रहने देती है.