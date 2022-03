Video: बाड़े में घुस आया काला भालू तो सुअरों ने मिलकर सिखाया सबक! चतुराई से भगाया बाहर

अगर जंगली और घरेलु जीवों की लड़ाई हो जाए तो जंगली जानवर ही जीतेंगे क्योंकि वो बंद होकर नहीं रहते इसलिए उन्हें अपनी शक्ति का पूरा अंदाजा होता है. उनकी प्रवृति हिंसक हो जाती है इसलिए वो हमला करने में जरा भी नहीं कतराते. मगर इन दिनों अमेरिका का एक वीडियो काफी चर्चा में है जिसमें जंगली भालू, घरेलु सुअरों (Domestic Pig attacks black bear viral video) से हार गया और उसे दुम दबाकर भागना पड़ा.

यूट्यूब चैनल WTNH News8 ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है जो काफी चौंकाने वाला है. रिपोर्ट्स के अनुसार ये वीडियो न्यू माइल्डफोर्ड, कनेक्टिकट (New Mildford, Connecticut, US) का है. वीडियो में सुअरों का एक बाड़ा (Bear enters enclosure of pigs) नजर आ रहा है जिसमें एक सुअर दिख रही है और एक काला भालू बाड़े के ऊपर चढ़ उसमें कूद जाता है.

जैसे ही सुअर भालू को बाड़े के अंदर कूदते देखती है वो उसपर हमला शुरू कर देती है. भालू कद में लंबा होने के बावजूद भी सुअर के हमले से बच नहीं पाता. सुअर भी उसे अपने सिर से ढकेलती रहती है. तभी अचानक छोटे से कमरे में से दूसरी सुअर निकलती है और उसे देखकर भालू यहां-वहां भागने लगता है. ऐसा लगता है जैसे भालू उससे कुछ ज्यादा ही डरा हुआ नजर आ रहा है. सुअर भी उसके पीछे पूरी तरह से पड़ जाती है. इतने में भालू एक कोने में खड़ा हो जाता है और उसे समझ ही नहीं आता कि वो अब क्या करे. अपने हाथ से बाजी निकली हुई देख वो तुरंत ही वहां से दुम दबाकर भाग निकलता है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

वीडियो में कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक शख्स ने लिखा कि अगर ये जंगली सुअर होती तो वो भालू को जान से ही मार डालती. घरेलु सुअरों के दांत छोटे होते हैं. दूसरे शख्स ने लिखा कि वीडियो काफी फनी है क्योंकि भालू को समझ ही नहीं आ रहा है कि उससे क्या गलती हो गई. एक शख्स ने कहा कि उसे काफी वक्त बाद ये पता चला कि सुअरें काटती भी हैं. एक शख्स ने काफी मजाकिया कमेंट लिखते हुए कहा कि सुअर, भालू के साथ तो काफी अच्छा कर गईं, अब उन्हें ‘एंग्री बर्ड’ के साथ भी ऐसे लड़ना होगा.